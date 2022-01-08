Gündem Ambulanstaki eşini takipte kaza yaptı bebeği dünyaya gelirken ameliyat oldu
ANTALYA

Ambulanstaki eşini takipte kaza yaptı bebeği dünyaya gelirken ameliyat oldu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, doğum sancısı başlayan eşini hastaneye götüren ambulansı motosikletiyle takip ederken otomobille çarpışan Nusret Özdemir (28) yaralandı. Özdemir'in hastanede ameliyat olduğu saatlerde eşi de farklı hastanede kız bebeğini dünyaya getirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Ambulanstaki eşini takipte kaza yaptı bebeği dünyaya gelirken ameliyat oldu
Ambulanstaki eşini takipte kaza yaptı bebeği dünyaya gelirken ameliyat oldu.

Kaza, saat 12.30 sıralarında, D-400 kara yolu jandarma kavşağında meydana geldi. Alanya yönüne giden Mahmut K. yönetimindeki 07 AKB 299 plakalı otomobille Bülent Ecevit Caddesi'nden yola çıkan Nusret Özdemir'in kullandığı 07 UV 067 plakalı motosiklet çarpıştı. Devrilen motosikletten yola savrulan Özdemir, yaralandı. Kavşakta görevli polis memurları, Özdemir'i Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede ilk müdahalesi yapılan Özdemir, Alanya'daki ameliyat için hastaneye sevk edildi.


AMELİYATTAYKEN BEBEĞİ DOĞDU


Motosikletli Nusret Özdemir'in, doğum sancısı başlayan ve hastaneye götürülen eşi Selma Özdemir'i taşıyan ambulansı takip ettiği öğrenildi. Nusret Özdemir'in Alanya'daki hastanede ameliyat olduğu saatlerde, Selma Özdemir de Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde kız bebeklerini dünyaya getirdi.

Anne köpeğin duygulandıran bekleyişi: Başından ayrılmadı
GÜNDEM
Anne köpeğin duygulandıran bekleyişi: Başından ayrılmadı

Oğlunu teslim etmek istemeyen anneden polise müdahale: Belindeki silahı aldı
GÜNDEM
Oğlunu teslim etmek istemeyen anneden polise müdahale: Belindeki silahı aldı
623 aracın sahibineücretleri iade edildi

623 aracın sahibine
ücretleri iade edildi

​Ulaştırma ve Altyapı Bakanı talimat vermişti.
Doktora tekmeve yumruklu saldırı

Doktora tekme
ve yumruklu saldırı

Gerekçe: Kendisine sağlık raporu vermemesi.
Siz ne sahtekar ne yalancısınız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tabipler Birliği'ne 'Turkovac' tepkisi.

Yolda yürüyen 15 yaşındaki çocuğa saldırdılar.

Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı hizmete açıldı.

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Türkiye'den bir Kazakistan çıkarmayı mı düşünüyorsunuz?

Hastaya kafa attı

Hastaya kafa attı

​Acil servisi karıştıran kavga kamerada.

Nursultan Nazarbayev'in sözcüsü iddiaları yalanladı

​Bakan Bilgin 3600 ek gösterge için tarih verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.