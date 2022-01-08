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KOCAELİ

Anne köpeğin duygulandıran bekleyişi: Başından ayrılmadı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu yavrusu ölen köpeğin, yavrusunun başında dakikalarca beklemesi görenleri duygulandırdı.

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Haber Merkezi İHA
Anne köpeğin duygulandıran bekleyişi: Başından ayrılmadı
Anne köpeğin duygulandıran bekleyişi.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu yavrusu ölen köpeğin, yavrusunun başında dakikalarca beklemesi görenleri duygulandırdı.

DAKİKARLARCA YAVRUSUNU BEKLEDİ


Kaza, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yavru köpeğe otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile yavru köpek ölürken anne köpek ise dakikalarca yavrusunun başında bekledi. Durumu gören çevredeki vatandaşlar olay karşısında duygulanırken o anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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