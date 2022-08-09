'Bedava traktör' vaadiyle çiftçiyi kandıran Kılıçdaroğlu: Sözümüz var mazotu KDV’siz vereceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçaroğlu, TBMM'nin tatile girmesinin ardından farklı şehirlerde gerçekleştirdiği grup toplantısını bu hafta Edirne'de gerçekleştirdi. Burada yaptığı konuşmada çifçilere seslenen Kılıçdaroğlu, "Mazotu KDV'siz, ÖTV'siz vereceğiz" vaadinde bulundu.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Akaryakıta zam geldi. Çiftçi ne yapacak? Tarlaya metroyla mı gidecek? Tarlaya belediye otobüsüyle mi gidecek? Traktörle gidecek. Ona mazotu indirimli vereceksin. KDV’siz ÖTV’siz. Bu konuda Bay Kemal’in sesi var. Açık ve net söylüyorum iktidarımızda çiftçiye mazotu KDV’siz ÖTV’siz kırmızı mazot vereceğiz"

'BEDAVA TRAKTÖR' VAADİYLE KANDIRMIŞTI

Konuşmasında çiftçilere seslenen Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamaları akıllara 'bedava traktör' vaadini getirdi. Kılıçdaroğlu, yerel seçimler öncesinde çiftçilere traktör sözü vermiş ancak sözünü tutmamıştı.

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"ÇARPICI OLSUN DİYE YAZDIK"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de yerel seçimler öncesinde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör" ifadesini kullanmıştı. Özel, TVNET canlı yayınında o cümleyi çarpıcı olsun diye yazdıklarını itiraf etmişti.