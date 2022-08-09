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POLİTİKA

'Bedava traktör' vaadiyle çiftçiyi kandıran Kılıçdaroğlu: Sözümüz var mazotu KDV’siz vereceğiz

Edirne'de açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde çifçiye mazotu KDV'siz, ÖTV'siz vereceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasının ardından yerel seçimler öncesinde verdiği 'bedava traktör' sözü yeniden gündem oldu. Kılıçdaroğlu, yerel seçimler öncesinde çiftçiye bedava traktör sözü vermiş ancak sözünü tutmamıştı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de daha sonra yaptığı açıklamada, traktör vaadinin çarpıcı olsun diye ortaya atıldığını itiraf etmişti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bedava traktör vaadiyle çiftçiyi kandıran Kılıçdaroğlu: Sözümüz var mazotu KDV’siz vereceğiz
Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçaroğlu, TBMM'nin tatile girmesinin ardından farklı şehirlerde gerçekleştirdiği grup toplantısını bu hafta Edirne'de gerçekleştirdi. Burada yaptığı konuşmada çifçilere seslenen Kılıçdaroğlu, "Mazotu KDV'siz, ÖTV'siz vereceğiz" vaadinde bulundu.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Akaryakıta zam geldi. Çiftçi ne yapacak? Tarlaya metroyla mı gidecek? Tarlaya belediye otobüsüyle mi gidecek? Traktörle gidecek. Ona mazotu indirimli vereceksin. KDV’siz ÖTV’siz. Bu konuda Bay Kemal’in sesi var. Açık ve net söylüyorum iktidarımızda çiftçiye mazotu KDV’siz ÖTV’siz kırmızı mazot vereceğiz"

'BEDAVA TRAKTÖR' VAADİYLE KANDIRMIŞTI

Konuşmasında çiftçilere seslenen Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamaları akıllara 'bedava traktör' vaadini getirdi. Kılıçdaroğlu, yerel seçimler öncesinde çiftçilere traktör sözü vermiş ancak sözünü tutmamıştı.

"ÇARPICI OLSUN DİYE YAZDIK"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de yerel seçimler öncesinde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör" ifadesini kullanmıştı. Özel, TVNET canlı yayınında o cümleyi çarpıcı olsun diye yazdıklarını itiraf etmişti.

CHP'li Özel'den 'Bedava traktörler nerede' sorusuna yanıt: Onu çarpıcı olsun diye yazdık
OYNAT 01:41
CHP'li Özel'den 'Bedava traktörler nerede' sorusuna yanıt: Onu çarpıcı olsun diye yazdık
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, üç yıl önceki 'İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör' vaadi ile ilgili TVNET canlı yayınında açıklamalarda bulundu. 'Nerede traktörler' sorusunu yanıtlayan Özel, o cümleyi çarpıcı olsun diye yazdığını ifade etti.
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