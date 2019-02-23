Beklenen kar geldi

Kar yağışı yurdun batı tarafından giriş yaptı.

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava akşam saatlerinde başlayan sağanağı kara çevirdi.

Etkili şekilde yağan kar kısa sürede Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerini beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışı tipi şeklinde devam ediyor.

Ulaşımda aksamalar yaşandı

Hava şartlarının olumsuzluğu nedeniyle ulaşımda aksamalar görülüyor. Pek çok araç tipi nedeniyle yolda kalırken, Kofçaz'da yoldan çıkan bir aracın devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, yağışın etkili olduğu bölgelerde çalışma yürütüyor.

Kar yağışının yarın öğle saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

Kar yağışı İstanbul'da da başladı.

İstanbul'a kar uyarısı

Meteoroloji, İstanbul için de yeni bir uyarı yayınladı. Kentin iç ve yüksek kesimlerinde yer yer 3-8 cm kar örtüsü beklendiğini belirtildi.

Yer yer kuvvetli olacak

Açıklama şu bilgilere yer verildi:

Yarın cumartesi Marmara'da görülecek kar yağışlarının Tekirdağ, Kırklareli'nin kuzey ve doğu ilçeleri, Edirne'nin güney ilçeleri; doğu ilçeleri başta olmak üzere Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in Gönen, Balya ve Edremit ilçesinin yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli (5-20 cm) olması bekleniyor

Kar örtüsü bekleniyor

"İstanbul'daki yağışların Cumartesi sabah saatlerinde Avrupa Yakasının batısında, akşam saatlerine doğru il genelinde karla karışık yağmur, Avrupa yakasının batısı ve yüksekleri ile Anadolu Yakasının iç ve yüksek kesimlerinde yer yer kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Kıyılarda ciddi bir örtü beklenmezken, Avrupa Yakasının batı kesimleri başta olmak üzere İstanbul'un iç ve yüksek kesimlerinde yer yer 3-8 cm kar örtüsü beklenmektedir.

Buzlanma için uyarı

"Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte rüzgarın da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Pazar günü öğleden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışı ve fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Meteorolojiden yapılan açıklamada kimi şehirler için yağmur uyarısı yapıldı.

Bugün hava nasıl olacak?

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz (Burdur hariç), Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Samsun, Amasya, Çorum, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Yağışların; Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olmak üzere, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Bitlis, Muş ve Bingöl çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Pus ve sis uyarısı

Sabah saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Marmara'da hissedilir derecede (5 ila 10 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Kar yağışı zeminin yanı sıra yol kenarında da ince bir örtü oluşturdu.

Fırtına uyarısı yapıldı

Rüzgarın kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz’in batı kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 9

İstanbul: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 3

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kıyıları ile Çeşme Yarımadası yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı 12

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Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 18

Bursa: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 15

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 1

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu 11