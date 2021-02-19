Belediye başkanlarından Şanlıurfa Belediye Başkanı Beyazgül'e destek açıklaması

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi (Eski bina) hizmet binasında bir araya gelen AK Parti Grup Başkan Vekili Faruk Bayuk, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Birecik Belediye Başkan Yardımcısı Reşat Uzun, AK Parti Haliliye İlçe Başkanı, İbrahim Eyyüpoğlu, AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sait Ağan, AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal, AK Parti Şanlıurfa İl Geçlik Kolları Başkanı Emre Karaçizmeli ve partililer, Başkan Beyazgül’e destek verdi.

Belediye başkanlarından Şanlıurfa Belediye Başkanı Beyazgül'e destek açıklamasında bulundu.

Başkan Beyazgül’e destek amaçlı bir araya gelinen programa katılan tüm başkanlar ve başkan yardımcıları adına kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulunan Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya:

“Elbette bir şehirde yöneticiler hizmet anlamında eleştirilebilir. Bu demokratik bir haktır. Kişisel özgürlüğün de bir parçasıdır. Hukukun da koruması altındadır. Ancak bir şehirde bir yönetici, sabah uyanınca; acaba hakkımda bugün hangi yalan, algı ve iftiralar atılacağı düşüncesinde ise o şehrin enerjisi çalınmış demektir” dedi. Tüm halkımız ile beraber; hep birlikte dik duracağız, gayret edeceğiz, eğilmeyeceğiz.” diyen Başkan Yalçınkaya konuşmasını şöyle sürdürdü: “Eğer bir baba o şehirde iftiralar nedeniyle “Bu şehirde siyaset yapılamaz” düşüncesine gelmişse, o şehrin itibarı çalınmış demektir. Eğer bir anne çocuğuna “Evladım iftira, yalan ve algılarla karşılaşmak istemiyorsan; siyaset yapma” diye tembih ediyorsa, o şehrin geleceği çalınmış demektir. Eğer bir genç “Ben neden siyaset yapayım; bende mi iftira ve yalanlarla karşı karşıya kalayım” düşüncesine getirilmişse, o şehrin güveni çalınmış demektir. Bir siyasetçi araştırmadan her bir yalan ve iftirayı ulusal medyaya taşıyorsa o şehrin imajı çalınmış demektir. Şehrin itibarı, geleceği, güveni, enerjisi, imajının çalınmasına dur demek için bir araya geldik. Yaşadığımız şehir kadim bir şehirdir. Nice peygamberler, evliyalar, âlimler, bilginler gelmiş geçmiştir” diye konuştu.

Herkesi, iftira kapısını çalmadan önce birlik ve beraberliğe davet eden Başkan Yalçınkaya:

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“ STK’larımız, yazarlarımız ve medyamız velhasıl; toplumumuzun her kesiminin itibar suikastçılarını dışlaması, anlamsızlaştırması, itibarsızlaştırılması adına elinden geleni yapması gerekmektedir. Aksi takdirde bu kişiler itibar kazanıp gündem oluşturduğunda şehrimizden ve insanımızdan bir şeyler alıp götürmektedir. Şehrimiz bir; kültür, sanat, müzik, tarih, gastronomi, turizm ve inanç şehridir. Hep birlikte dik duracağız, gayret edeceğiz, eğilmeyeceğiz” dedi.