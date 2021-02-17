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Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin’e yönelik iftira kampanyası

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, şahsı ve ailesine yönelik iftira kampanyasıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Açıksu caddesindeki yol genişletme çalışması esnasında bir kıraathanenin kamulaştırıldığını belirten Beyazgül, "Kıraathane sahibine hakkı verildi. Çıkıp ‘İki yakınımı işe alacaksınız’ dedi. Belediye ancak ihtiyaç dâhilinde işçi alır. ‘Sen almazsan bende bunları yaparım’ dedi. Şu an çocuğuma, şahsıma, aileme iftira atılıyor" ifadelerini kullandı. Hakkından daha fazlasını talep eden bir kişinin iftira ile amacına ulaşmaya çalışmasına müsaade etmeyeceğini söyleyen Abidin, yargı önünde hesaplaşacağını aktardı.

Haber Merkezi Diğer
Zeynel Abidin Beyazgül
Zeynel Abidin Beyazgül

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül hakkında, İbrahim Savacak isimli vatandaşın sosyal medya paylaşımlarının ardından iftira kampanyası başlatıldı. Sözcü gazetesi tarafından da "Oğlun çuval çuval para götürürken esnaf ekmek götüremiyor” başlığıyla atılan iftiralar manşete taşınmıştı.

"İki yakınımı işe almazsanız deyip tehdit ettiler"

Yaşanan bu gelişmelerin ardından basın toplantısı düzenleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül, “Halktan taraflar mı yoksa ranttan taraflar mı?” diyerek şahsına ve ailesine yönelik iftiralara yanıt verdi. Abidin şunları söyledi:

  • Açıksu caddesinde yol genişletme çalışmaları kapsamında, bir kıraathane istimlak (kamulaştırma) edildi. Şahsa tüm hakkı verilerek kamulaştırıldı. Çıkıp ‘İki yakınımı işe alacaksınız’ dedi. Ben 300 tane konutu kale arkasında yıktım. Turizm yolunu açıyorum yine Kızılay meydanının ön kısmını yıktım bu insanların hakkı yok mu? Belediye ancak ihtiyaç dâhilinde işçi alır. ‘Sen almazsan bende bunları yaparım’ dedi ve çocuğuma, şahsıma, aileme iftira atılmaya başlandı.

“Tarafınız halktan mı yoksa ranttan yana mı?”

Milletin malını size nasıl vereyim. Benim size sağlayacağım en ufak bir rantta, ihtiyaç sahibinin evine gidememem, yardım edememem demektir. Ne yazık ki Kendisini halkçı olarak kabul eden, halktan yana kabul eden ulusal medyanın bazı mensupları, bir telefon edip konuyu araştırmaktan imtina ederken, öte yandan bir iftirayı direkt olarak gündeme taşıyorlar. Yazık, siz halktan taraf mısınız? Ranttan taraf mısınız?

“Rant sağlamıyorum diye oğluma iftira atıyorlar”

İftiraları yargıya taşıdım. Rant sağlamıyorum diye hemen oğluma iftira atıyorlar. Savcılıktan hemen her gün kağıt geliyor. İftira atan şahıslar mahkemeye çağırılıyorlar. İftira atan ispat etsin. Gelsin karşımda otursunlar. Yargı önünde hesaplaşalım. Memleketin önünü kapatmaktan vazgeçsinler. Ben bu memlekete peygamberler şehrine hizmet etmeye devam edeceğim.

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