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Gündem Kadim kent turizme odaklandı
ŞANLIURFA

Kadim kent turizme odaklandı

Göbeklitepe ile dünya tarihinde köklü değişikliğe sebep olan Şanlıurfa’da Büyükşehir Belediyesi, kadim şehrin turizmden aldığı payı artırmak için çalışmalarına devam ediyor. Başkan Zeynel Abidin Beyazgül, şehrin Göbeklitepe ile dünyanın bilinen tarihini değiştirdiğini söyledi.

Fatih Özer Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Dünya tarihine ışık tutan Şanlıurfa, çok sayıda medeniyetin de izlerini taşıyor. Tarihi şehrin bir yanında M.Ö. 10.000 yılına kadar uzanan Göbeklitepe yer alırken, diğer tarafında Halfeti’nin doğal ve eşsiz güzelliği bulunuyor. 400’ün üzerinde yöresel mutfak lezzetine sahip, kültür turizminde önemli bir yer sahip olan ve her adımı medeniyet kokan tarihi Şanlıurfa, turizmden aldığı payı artırmak amacıyla çalışma yürütüyor.

Zeynel Abidin Beyazgül

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, insanlık tarihinde önemli değişikliklere sebep olan Göbeklitepe’nin dünyada bir eşinin daha bulunmadığını dile getirdi.

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve tüm dünyanın dikkatini çeken Göbeklitepe’nin insanlık tarihinin bilinen ilk tapınakları arasında gösterildiğine değinen Başkan Zeynel Abidin Beyazgül, “Tarihi yapı, keşfedilmeden önce binlerce yıl toprak altında kalmış. 1995 yılında Şanlıurfa Müze Müdürlüğü tarafından başlatılan kazı çalışmalarında tespit edilen önemli bulgular, insanlık tarihi hakkında bilinenleri değiştirmeye yetiyor” dedi.

SAKİN ŞEHİR ‘HALFETİ’

Fotoğraf: Arşiv

‘Karagül Diyarı’ olarak da bilinen Halfeti’nin eşsiz doğasıyla turizmcilerin gözdesi olduğunu ifade eden Beyazgül, “İlçe, kendine özgü mimari yapısı ve doğal güzelliği sayesinde ziyaretçilerine keyifli bir gezi imkanı sunuyor. Şanlıurfa’nın önemli turizm noktalarından birisi olan Halfeti, 3 bin yıllık geçmişi ile göz dolduruyor. Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesinin 2013 yılında sakin şehir ağına dahil edilen Halfeti, Güneydoğu’nun saklı doğal güzelliği olarak da adlandırılıyor” ifadelerini kullandı.

URFA SICAĞINDA KÜMBET SERİNLİĞİ

Fotoğraf: Arşiv

Şehrin her noktasının ayrı bir tarihi güzelliğe sahip olduğunu ifade eden Beyazgül, “Harran’ın en önemli özelliği Kümbet Evleri. 150-200 yıllık evler yazları serin, kışları sıcak tutma özelliğine sahip. Harran Kümbet Evler 1979 yılında arkeolojik ve kentsel sit alanı olarak tescil edildi” diye konuştu.

PEYGAMBERLER ŞEHRİ

  • Geçmişi 12 bin yıllık tarihe sahip Şanlıurfa’nın peygamberler şehri olarak da anıldığını söyleyen Beyazgül, “Hz.Adem, Hz.Eyyüp, Hz.İbrahim, Hz.Şuayip ve Hz.İlyas peygamberlerin Şanlıurfa’da yaşadığına inanılıyor. Şanlıurfa’da bulunan Balıklıgöl’ün oluşumunun da İbrahim Peygambere dayandığı rivayet ediliyor. İbrahim Peygamberin doğduğuna inanılan mağara da ziyaretçilere açık” dedi.
  • Şehrin her köşesinde farklı bir tarihin yattığını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, farklı kültürleri tanımak isteyen meraklıları kültür turizmi açısından dünyanın en önemli merkezlerinden olan Şanlıurfa’yı, özellikle de Göbeklitepe’yi görmeye davet etti.

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