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ŞANLIURFA

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 65 yaş üstü vatandaşların yanında

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 65 yaş üstü vatandaşlara ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve hijyen malzemesi yardımında bulunmaya devam ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Büyükşehir'in bu yaklaşımı vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor.
Büyükşehir'in bu yaklaşımı vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor.

Koronavirüs salgınının önüne geçebilmek amacıyla, 65 yaşın üstündekiler ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağı sonrasında, bu kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması için Büyükşehir Belediyesi devreye girdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi rutin olarak ihtiyaç sahiplerine yönelik yaptığı gıda yardımlarına ek olarak 'Evde KAL' çağrısının gerektirdiklerini yapıyor.

Büyükşehir'in bu yaklaşımı vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal yardımlaşma Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce dağıtımı yapılan gıda ve temizlik kolileri, daha önceden sosyal incelemesi yapılan yardıma muhtaç vatandaşların adresine de teslim ediliyor.

Ayrıca Hijyen kolilerinde ise kişisel temizlik ürünleri ve evlerin dezenfektesinde kullanılacak temizlik ürünleri yer alıyor.

Dezenfekte çalışmaları İl Genelinde Devam Ediyor

Koronavirüsünün Türkiye’de görüldüğü ilk günden bu yana Şanlıurfa kent genelinde bütün birimleri ile harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, dezenfekte çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Rutin hijyen uygulamalarını sıklaştıran ve son olarak Corona Virüse (COVID-19) karşı alınan önlemler çerçevesinde çalışmalarını artıran Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yoğunlukla kullandığı meydanlar, parklar, iş yerleri, marketler ve sokaklarda dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Otobüslerde koronavirüs önlemleri alınıyor.

Yürütülen düzenli çalışmalar kapsamında bugün de; ŞUSKİ Vezneleri, DEDAŞ Vezneleri, kurumlar ve iş yerlerinin dezenfektesi yapıldı.

Özellikle ortak kullanım alanlarında daha da etkisini gösteren çalışmalarda alanların hassasiyetine göre belirli sıklıklarla aynı uygulama tekrar ediliyor.

Büyükşehir'in bu yaklaşımı vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor.

Vatandaşlar sağlık konusunda gösterdiği hassasiyetten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e ve Büyükşehir ekiplerine teşekkür etti.

Toplu Taşıma Araçlarında Yeni Oturma Düzeni Korona virüsünden korunma tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının yayınladığı Sosyal Mesefa Kurullarınca Büyükşehir Belediyesi tarafından Şanlıurfa’da hizmet veren tüm toplu taşıma araçlarında geçici olarak yeni oturma düzeni getirilerek doluluk oranı %50’ye indirildi.

Dezenfekte çalışmaları sürüyor.

İçişleri Bakanlığının aldığı kararlar doğrultusunda İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile toplu taşıma araçlarına sınırlandırma getirilerek yolcu kapasitelerinin %50 si kadar yolcu taşıyabilme kuralı getirildi.

Bu kapsamda Şanlıurfa genelinde Korona virüsünden Korunmaya yönelik birçok çalışma yapan Büyükşehir Belediyesi bir yandan tüm toplu taşıma araçlarını rutin olarak dezenfekte ederken bir yandan da sosyal mesafe kurallarınca yeni oturma düzeni getirdi.

İç İşleri Bakanlığının vermiş olduğu kararlar doğrultusunda toplu taşımada araçlarında yeni oturma düzenin gerektirdiklerini yapan Büyükşehir Belediyesi, Toplu tacıma araçlarında oturulmaması gereken yerleri şeritle kapattı.

Ayrıca Şanlıurfa genelinde 7 gün 24 saat çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bir yandan vatandaşların yoğunlukla kullandığı alanları dezenfekte ederken bir yandan da Zabıta ekipleri ile 65 yaş üstü vatandaşların taleplerini gideriyor.

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