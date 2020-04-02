Şanlıurfa Büyükşehir’den 3 dilde iletişim

Şanlıurfa Büyükşehir, rutin uygulamasının yanı sıra şehir merkezindeki bir çok noktada dezenfekte çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürürken, sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü vatandaşları da unutmadı.

Başkan Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatları ile Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Yaşlı Destek Programı'ndan (YADES) yararlanan toplam 9 bin yaşlı vatandaşı arayarak herhangi bir talepleri olup olmadığını soran Büyükşehir Belediyesi ekipleri, olası talep ve önerileri de aynı gün çözüme kavuşturarak 65 yaş üstü vatandaşların takdirini topladı.

Şanlıurfa Büyükşehi, sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü vatandaşları unutmadı.

Kayıtlı tüm 65 yaş üstü vatandaşları tek tek arayarak Başkan Zeynel Abidin Beyazgül'ün selamlarını ileten Büyükşehir Belediyesi ekipleri kayıt altına aldığı talep ve önerileri anında ilgili birimlere ileterek koordinasyonu sağladı.

Başkan Beyazgül'ün hassasiyetle üzerinde durduğu uygulamada yardım talebinde bulunan yaşlıların her türlü ihtiyaçları giderilirken, vatandaşlar kendilerine yönelik yaklaşımından dolayı Başkan Beyazgül'e ve tüm Büyükşehir ekiplerine teşekkür etti.

Başkan Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatları ile Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Yaşlı Destek Programı'ndan (YADES) yararlanan toplam 9 bin yaşlı vatandaşı arayarak herhangi bir talepleri olup olmadığını soran Büyükşehir Belediyesi ekipleri, olası talep ve önerileri de aynı gün çözüme kavuşturarak 65 yaş üstü vatandaşların takdirini topladı.

BÜYÜKŞEHİR'DEN 3 DİLDE İLETİŞİM

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığının kurduğu organizasyon çerçevesinde Türkçe, Kürtçe ve Arapça dillerinde 65 yaş üstü vatandaşlara ulaşarak iletişimi en etkili şekilde sağlıyor.

Başkan Beyazgül'ün talimatları ile uygulama önümüzdeki günlerde de devam edecek.