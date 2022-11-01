Belediye çalışanı arkadaşlarına kezzap attı: Siz memur oldunuz ben olamadım Denizli'nin Pamukkale ilçesinde "kezzap" olarak adlandırılan nitrik asitle belediye çalışanı iki kadını yaraladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı. Yaralanan kadınlardan Ö.Ç, ifadesinde, okul arkadaşı olan şüphelinin "Siz memur oldunuz ben olamadım" diyerek üzerlerine kezzap attığını söyledi.

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