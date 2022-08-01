​Gelen geçene kezzap döktü

“Adaletin yerini bulmasını istiyoruz”<br><br>Ümit Dur’un kardeşiyle ilk evlendiği zaman bir şey olmadığını sözlerine ekleyen Şeyh Müslim, “Çocuk olduktan sonra çok değişti. Çocuk olunca bu sıkıntılar başladı. Alkol ve uyuşturucu madde kullanmaya başladı. Sürekli iş değiştiriyordu. Düzenli bir yerde çalışmıyordu. Ben annesi ve arkadaşlarıyla konuştum ama bir şey değişmedi. Sıkıntıları anlattım ancak düzelmedi. Biz de kardeşimizi alıp eve getirdik. Biz böyle bir şey yapacağını beklemiyorduk. Ama gelip yaptı. Uyudukları yerde canlarına kıymaya kalktı. Bunu hangi sebeple ve hangi hakla yaptı? İnsanları gelip uyurken pompalı tüfekle vurmak nedir. Biz adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Biz devlete güveniyoruz” diye konuştu.