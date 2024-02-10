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Belediye personelinde yüzde 100 zam sevinci

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Hizmet-İş Sendikası iş birliğiyle Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan şirket personellerinden evli çalışanın en düşük aylık toplam gelirini, asgari ücrete yüzde yüz zam yaparak 34 bin lira oldu.

04:00 - 10/02/2024 السبت
Güncelleme: 00:12 - 10/02/2024 السبت
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Toplu İş Sözleşmesi için özel bir restoranda yapılan ve şenlik havasında geçen imza töreniyle Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gazibel AŞ, Gazi Ağaç AŞ, Gazi Danışmanlık AŞ, Gaski Enerji AŞ, Gazi Kültür AŞ, Gazi Bilişim AŞ, Gazi Konut A.Ş.’ye bağlı personellerin maaşlarına yüzde yüz zam ile birlikte ikramiyeler 52 yevmiyeden 60 yevmiyeye çıkarıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, imza töreni öncesi yaptığı sunum ile son on yılda yapılan hizmetler hakkında bilgiler verdi.

ÇALIŞANIN RIZASINI ALDIK

Yaşanan felaketlerden ve salgın hastalıklardan sonra memleketi büyütebilme gücünün el birliğiyle başarıldığı ifade eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Bir topluluğun efendisi o topluluğun hizmetkarıdır. Bu şehre hizmet etmek için önce çalışma arkadaşlarımın emin olması gerekiyor. Şimdi bütün Türkiye Gaziantep modelini konuşuyor. İşte bu güçle biz yolumuza devam ediyoruz. Bu anlayışla en zor şartta bile kendi çalışanımızın rızasını almak için gerekeni yaptık” dedi.



#Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
#Hak-İş Konfederasyonu
#Zam
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