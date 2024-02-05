GASMEK depremzede öğrencileri hem hayata hem de geleceğe bağlıyor

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde Gaziantep’e bağlı Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde ikamet eden gençler, üniversite hazırlık sürecinde GASMEK’lerle eğitim açığını kapatıyor.
Üniversite sınavına 4 ay gibi kısa bir sürenin kaldığı 6 Şubat’ta yaşanan depremler yüzünden mezuna kalan gençler, doğal afetin travmatik etkisinden kurtulmanın yanında yarıda kalan eğitimine devam etmek için ilçelerde kurulan GASMEK’lerden faydalanıyor.
İlçede kurduğu YKS kurslarıyla her branşta eğitim imkanı sunarak ‘asrın felaketi’ olarak tabir edilen depremlerin yaralarını hızlıca saran Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin üniversite hazırlık sürecindeki en büyük destekçisi oluyor.
Yalnızca ders verme hususunda değil, aynı zamanda soru bankaları ve birebir derslerle soru çözümleri hizmeti de sunan büyükşehir, fırsat eşitliğinin de en büyük örneklerinden birini sergiliyor.
Büyükşehir’in YKS kurslarından öğle saatine kadar faydalandıklarını anlatan Ulu, “Buradaki derslerimiz bittikten sonra kütüphaneye gidiyoruz. Orada çalışıyoruz akşam 22.00’ye kadar orası açık, orada. 06:00-06:12 kütüphanede daha çok çalışma imkânı oluyor. Konteynerde çalışma imkânımız asla yok. Tek oda olduğu için orada çalışma imkânımız hiç yok” diye konuştu.
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ŞANLI, ÜCRETSİZ DERSLERİN AŞIRI İYİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Depremde her şeylerini kaybettiklerine dikkati çeken Şanlı, “Enkaz olduğu için biz her şeyimizi kaybettik. Hayata baştan başladık. Babam zaten evde tek çalışan babam. Babam çalışıyor onun tek ücretiyle de dershane hani hayat şartlarından dolayı gitmek pek mümkün olmuyor ve burada da dershane olmadığı için. Burada ücretsiz dersleri göstermeleri aşırı iyi oluyor” şeklinde konuştu.
Büyükşehir Belediyesi’nin kurslarında eksik oldukları konulara ağırlık verildiğini dile getiren Şanlı, sözlerini şöyle sürdürdü:
“HER ŞEY MAHVOLDUĞU İÇİN ÇALIŞMA İSTEĞİM YOKTU”
Bir diğer depremzede Çağrı Başpınar da kendisinin de mezuna kalmak istemediğini hatırlatarak, şunları söyledi:
GASMEK’LERDE EĞİTİM ÇOK VERİMLİ GEÇİYOR
Büyükşehir Belediyesi’nin GASMEK’lerinde eğitimlerin çok verimli geçtiğini aktaran Başpınar, “Evde kendim çalışsam bu kadar verim alamam. Burada hocalarımızla birebirişlediğimiz için çok daha fazla verimli oluyor. Kendimiz temin etmiyoruz kitapları dışarıdan geliyor bize kitaplar. Test kitaplarına ücret ödemiyoruz. Hedefim Marmara Elektrik-Elektronik Mühendisliği. Kendimi hazır hissediyorum çünkü elektrik-elektronik mezunu olduğum için lisenin devamında iyi bir üniversite okuyup iyi bir mühendis olmayı hedefliyorum” dedi.