GASMEK depremzede öğrencileri hem hayata hem de geleceğe bağlıyor

“İzmir çok güzel bir şehir ve ben orada okumak istiyorum bir şekilde. Şimdi ben üniversiteyi kazanırsam bize de çok destek olduğu için başkanımız Fatma Şahin’e ben, hediye-ödül olarak vermek istiyorum çünkü onun bize kendisi söylemişti ve ben de bunun farkındayım kız çocuklarının okumasını çok istiyor. Ben ona hediye olarak vermek istiyorum çünkü onu biz ailemizden biri olarak görüyoruz hem ablamız hem annemiz her şeyimiz gibi yani o bizim”