Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Benzin deposu kapağını kullanarak otomobil çalan şüpheli yakalandı
3. SAYFA

Benzin deposu kapağını kullanarak otomobil çalan şüpheli yakalandı

Benzin deposu kapağını kullanarak otomobil çalan şüpheli yakalandı

İstanbul'da park halindeki otomobillerin benzin deposu kapağını çalarak yaptığı kontak anahtarı ile 4 adet otomobil çalan şüpheli Ali A.(58) polis tarafından yakalandı. Şüphelinin otomobil çalma anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Haber Merkezi DHA
Şüpheliyle birlikte hırsızlıkta kullanılan bazı aletler ele geçirildi.
Şüpheliyle birlikte hırsızlıkta kullanılan bazı aletler ele geçirildi.

Kartal ve Kadıköy ilçelerinde meydana gelen oto hırsızlık üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Olayla ilgili yürütülen tahkikat sırasında güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis bir kişinin önce otomobillerin benzin deposu kapaklarını çaldığını bir süre sonra elindeki anahtarla gelerek araçları kolayca çalıştırıp kaçtığını tespit etti.

Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

İZMİT'TE YAKALANDI

Polis görüntüleri kullanarak kısa sürede şüphelinin kimliğini tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ile ortak yapılan operasyonda şüpheli Ali A. İzmit'te yakalandı.

Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Şüpheliyle birlikte hırsızlıkta kullanılan bazı aletler ele geçirildi. Şüphelinin daha önceden suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, oto hırsızlığı, resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan 87 kez gözaltına alındığı tespit edildi. Poliste hakkında 4 otomobil çalmak suçundan işlem yapılan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

Abone Ol Google News
LGS sona erdi

LGS sona erdi

​Sokağa çıkma yasağı 15.00'te bitecek.
Türk lirası ile rahatladılar

Türk lirası ile rahatladılar

​Hem esnafın hem de işçinin yüzü gülmeye başladı.
Testleri pozitif çıktı

Testleri pozitif çıktı

​Yılmaz Vural dahil 11 isimde koronavirüse rastlandı.
Hainler kaçacak delik arıyor

Hainler kaçacak delik arıyor

MSB, komandoların yeni hedefleri ele geçirdiğini böyle duyurdu.

​Bakan Soylu, 'biraz daha gayret' dedi, grafikle beraber paylaştı.

Yurt dışından para, altın ve döviz getirilebilecek.
K-Pop'ta <br>tehlike büyüyor

K-Pop'ta
tehlike büyüyor

Art arda gelen dört ölüm ile yaşamları merak konusu olmuştu.

Ankara'da DEAŞ'a operasyon düzenledi.

Huzurevleri için Babalar Günü kararı açıklandı.

Dilek hemşirenin arkadaşı gözyaşlarını tutamadı.

Sokağa çıkma yasağı saat 15.00'te bitecek.

​Bakan Akar ve komuta kademesi sınır bölgesinde.

Buna bile 'motoru yerli mi' diye sordular.

​İzmir'deki 'Fevzi Öztürk' vakasının benzeri yaşandı.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşaatında çekildi.

Kan dondurmuştu: EGM'den açıklama geldi..

​Gözaltına alınan FETÖ mensupları çözülüyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.