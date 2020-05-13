Berber, kuaför ve güzellik salonlarında hijyen denetimi

Faaliyetlerine başlayan iş yerlerinde denetimlerini yapan Zabıta ekipleri, salonların temizlik, hijyen ve esnafların koruyucu malzeme kullanım kontrollerini yaparken esnaflara da yüz koruyucu siperlik dağıttı.
Faaliyetlerine başlayan iş yerlerinde denetimlerini yapan Zabıta ekipleri, salonların temizlik, hijyen ve esnafların koruyucu malzeme kullanım kontrollerini yaparken esnaflara da yüz koruyucu siperlik dağıttı.
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