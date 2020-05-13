Berber, kuaför ve güzellik salonlarında hijyen denetimi Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi ile faaliyetlerine tekrar başlayan berber, kuaför ve güzellik salonları denetlendi.

Haber Merkezi 13 Mayıs 2020, 13:18 Son Güncelleme: 13 Mayıs 2020, 13:22 Yeni Şafak