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Gündem Berber, kuaför ve güzellik salonlarında hijyen denetimi
ANKARA

Berber, kuaför ve güzellik salonlarında hijyen denetimi

Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi ile faaliyetlerine tekrar başlayan berber, kuaför ve güzellik salonları denetlendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Zabıta ekipleri, berber, kuaför ve güzellik salonlarına yüz koruyucu siperlik dağıtıyor.
Zabıta ekipleri, berber, kuaför ve güzellik salonlarına yüz koruyucu siperlik dağıtıyor.

Faaliyetlerine başlayan iş yerlerinde denetimlerini yapan Zabıta ekipleri, salonların temizlik, hijyen ve esnafların koruyucu malzeme kullanım kontrollerini yaparken esnaflara da yüz koruyucu siperlik dağıttı.

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile faaliyetlerine tekrar başlayan berber, kuaför ve güzellik salonları denetlendi.
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