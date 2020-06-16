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Gündem Beş ilin emniyet müdürü değişti İstanbul Emniyet Müdürlüğüne Zafer Aktaş getirildi
POLİTİKA

Beş ilin emniyet müdürü değişti: İstanbul Emniyet Müdürlüğüne Zafer Aktaş getirildi

Resmi Gazete'de yayınlanan kararnameye göre Türkiye genelinde 5 ilin Emniyet müdürünün değiştiği duyuruldu. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına getirildi, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş İstanbul Emniyet Müdürü oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf:Arşiv
Fotoğraf:Arşiv

Emniyet'te görev değişikliklerini içeren kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye genelinde 5 ilde Emniyet Müdürlüklerinde yeni atamalar gerçekleştirildi.

5 ilde değişime gidildi

Resmi Gazete'de yer alan yeni atama kararlarına göre

  • İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına,
  • Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise İstanbul Emniyet Müdürlüğüne
  • Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Doğan İnci, Adana

    Emniyet Müdürlüğüne

    Gümüşhane Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, Niğde Emniyet Müdürlüğüne

    Polis Başmüfettişi Celal Taşçı ise, Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğüne atandı.

  • Emniyet Müdürlüğüne

  • Gümüşhane Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, Niğde Emniyet Müdürlüğüne

  • Polis Başmüfettişi Celal Taşçı ise, Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğüne atandı.

İşte yeni görevlendirmeler
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