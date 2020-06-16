Beş ilin emniyet müdürü değişti: İstanbul Emniyet Müdürlüğüne Zafer Aktaş getirildi

Emniyet'te görev değişikliklerini içeren kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye genelinde 5 ilde Emniyet Müdürlüklerinde yeni atamalar gerçekleştirildi.
5 ilde değişime gidildi
Resmi Gazete'de yer alan yeni atama kararlarına göre
- İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına,
- Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise İstanbul Emniyet Müdürlüğüne
- Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Doğan İnci, Adana
Emniyet Müdürlüğüne
Gümüşhane Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, Niğde Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Celal Taşçı ise, Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğüne atandı.
Emniyet Müdürlüğüne
Gümüşhane Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, Niğde Emniyet Müdürlüğüne
Polis Başmüfettişi Celal Taşçı ise, Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğüne atandı.