Beş ilin emniyet müdürü değişti: İstanbul Emniyet Müdürlüğüne Zafer Aktaş getirildi

Dünya

ABD'de 'milli gurur duygusu' azalıyor: Vatandaşlar 2001'de ülkeleriyle 'aşırı gurur' duyuyordu

ABD'de yapılan ankete göre, Amerikalıların ülkeleri ile gurur duyma oranı 20 yılda yüzde 87'den yüzde 63'e düştü. Ankette, 2001’de Amerikalıların yüzde 87’sinin ülkeleri ile "aşırı derecede gurur" duyduğuna dikkat çekilirken, bu oranın 2020’de yüzde 63 seviyesine indiğine vurgu yapıldı.