Beton tankerinin 9 kişiyi öldürdüğü facianın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 9 kişinin yaşamını yitirdiği minibüs ile kafa kafaya çarpışan beton mikserinin sürücüsü Mehmet G.'nin ilk ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanarak cezaevine konulan Mehmet G., "Ne alkol kullandım ne de uykusuzdum. Yola çıktıktan 5 dakika sonra gözlerimin karardığını hatırlıyorum. Ben tansiyon hastasıyım düzenli olarak ilaç kullanırım. Kalp, şeker, tansiyon hastalıkları mevcuttur. Araçtaki hızım 70-80 kilometre arasındaydı. Rahatsızlandığımı düşünüyorum hiçbir şey hatırlamıyorum" dediği öğrenildi. Minibüsün sürücüsü Latif Örs ise, beton mikserinin uçar gibi çok hızlı geldiğini durumu fark eder etmez direksiyonu sağa kırdığını anacak kurtaramadığını söyledi.