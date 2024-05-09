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Beton tankerinin 9 kişiyi öldürdüğü facianın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde karşı şeride geçerek yolcu minibüsünü biçen ve 9 kişinin ölümüne sebep olan beton tankerinin kazadan hemen önceki görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, beton tankerinin otoyolda süratli bir şekilde gittiği anlar yer aldı.

12:07 - 9/05/2024 Perşembe
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9 kişinin öldüğü kazadan dakikalar önce kaydedildi
9 kişinin öldüğü kazadan dakikalar önce kaydedildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde karşı şeride geçerek yolcu minibüsünü biçen ve 9 kişinin ölümüne sebep olan beton tankerinin kazadan hemen önceki görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, İslahiye ilçesi Hassa kara yolu Ağabeyi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hatay'ın Hassa ilçesi istikametinden Gaziantep'in İslahiye ilçesine giden Mehmet G. yönetimindeki 56 AAB 043 plakalı beton tankeri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek İslahiye ilçesinden Hassa ilçesi yönüne seyir eden Latif Örs yönetimindeki 27 K 2127 plakalı yolcu minibüsüne çarptı.

Feci kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 11 kişi ise yaralandı. Kaza ile ilgili incelemeler devam ederken beton tankerinin kazadan hemen önceki görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, beton tankerinin otoyolda süratli bir şekilde gittiği anlar yer aldı.


Gaziantep'teki katliam gibi kazada ifadeler ortaya çıktı: Uçar vaziyette geliyordu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 9 kişinin yaşamını yitirdiği minibüs ile kafa kafaya çarpışan beton mikserinin sürücüsü Mehmet G.'nin ilk ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanarak cezaevine konulan Mehmet G., "Ne alkol kullandım ne de uykusuzdum. Yola çıktıktan 5 dakika sonra gözlerimin karardığını hatırlıyorum. Ben tansiyon hastasıyım düzenli olarak ilaç kullanırım. Kalp, şeker, tansiyon hastalıkları mevcuttur. Araçtaki hızım 70-80 kilometre arasındaydı. Rahatsızlandığımı düşünüyorum hiçbir şey hatırlamıyorum" dediği öğrenildi. Minibüsün sürücüsü Latif Örs ise, beton mikserinin uçar gibi çok hızlı geldiğini durumu fark eder etmez direksiyonu sağa kırdığını anacak kurtaramadığını söyledi.


#Gaziantep
#beton mikseri
#facia
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