Geçen hafta ABD'de enflasyonunun beklentilerin altında kalmasının ardından Fed'in eylülde faiz indirimine gideceğine ilişkin fiyatlamalar güç kazanırken, hafta boyunca Fed yetkililerinin yoğun sözle yönlendirmelerinin yanı sıra bankanın son toplantısına ilişkin çarşamba günü açıklanacak tutanaklar da yatırımcıların odağına yerleşti.
Dolar ne kadar, kaç TL?
Dolar/TL'de bu sabah güne 32.25 seviyelerinde başladı. TL mart ayında dolar karşısında yüzde 3.5 ile temmuz ayından bu yana en belirgin değer kaybını yaşadıktan sonra nisan ayını yüzde 0.04 ile sınırlı bir değer kazancı ile tamamladı. TL, mayıs ayında da yatay seyretti.
Euro ne kadar, kaç TL?
Aynı dakikalarda Euro/TL ise yüzde 0,20 yükselişle 35,0836 seviyesinde işlem görüyor.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne nasıl başladı?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,16 yükselişle rekor seviye olan 10.660,80 puandan başladı. Yurt içinde cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,14 artışla 10.643,58 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 10.652,28 puana taşıdı.
Brent petrolün varil fiyatı ne kadar?
Yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,2 artışla 83,9 dolardan işlem görürken, geçen hafta yüzde 10'un üzerinde değer kazanarak 5,13 dolardan haftayı tamamlayan bakırın libresi da şu sıralarda yüzde 0,6 yükselişle 5,16 dolardan alıcı buluyor.