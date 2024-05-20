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Dolar ve Euro bugün ne kadar, güne nasıl başladı? İşte günce döviz kuru fiyatları

Küresel piyasalar, Fed’in bu yıl faiz indirimine gideceğine yönelik iyimserliğin artmasıyla haftaya pozitif bir seyirle başlarken, yurt içinde ise gözler TCMB’nin faiz kararına çevrildi. İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından gelişmeler izleniyor. Peki, dolar ve Euro haftanın ilk işlem gününde ne kadar? Dolar ve Euro 20 Mayıs 2024 gününde serbest piyasada kaç TL'den işlem görüyor?

10:26 - 20/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Dolar ve Euro 20 Mayıs 2024 gününde serbest piyasada kaç TL'den işlem görüyor?
Dolar ve Euro 20 Mayıs 2024 gününde serbest piyasada kaç TL'den işlem görüyor?

Geçen hafta ABD'de enflasyonunun beklentilerin altında kalmasının ardından Fed'in eylülde faiz indirimine gideceğine ilişkin fiyatlamalar güç kazanırken, hafta boyunca Fed yetkililerinin yoğun sözle yönlendirmelerinin yanı sıra bankanın son toplantısına ilişkin çarşamba günü açıklanacak tutanaklar da yatırımcıların odağına yerleşti.

Dolar ne kadar, kaç TL?

Dolar/TL'de bu sabah güne 32.25 seviyelerinde başladı. TL mart ayında dolar karşısında yüzde 3.5 ile temmuz ayından bu yana en belirgin değer kaybını yaşadıktan sonra nisan ayını yüzde 0.04 ile sınırlı bir değer kazancı ile tamamladı. TL, mayıs ayında da yatay seyretti.

Euro ne kadar, kaç TL?

Aynı dakikalarda Euro/TL ise yüzde 0,20 yükselişle 35,0836 seviyesinde işlem görüyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne nasıl başladı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,16 yükselişle rekor seviye olan 10.660,80 puandan başladı. Yurt içinde cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,14 artışla 10.643,58 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 10.652,28 puana taşıdı.

Brent petrolün varil fiyatı ne kadar?

Yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,2 artışla 83,9 dolardan işlem görürken, geçen hafta yüzde 10'un üzerinde değer kazanarak 5,13 dolardan haftayı tamamlayan bakırın libresi da şu sıralarda yüzde 0,6 yükselişle 5,16 dolardan alıcı buluyor.

Akaryakıt fiyatları tek fiyat uygulaması ile güncellendi! 20 Mayıs 2024 benzin ve motorin güncel fiyatı

Benzin motorin fiyatları indirimi ile akaryakıt fiyatlarında son durum araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Döviz kuru, petrol fiyatları ve vergi zamları akaryakıt fiyatlarını etkileyen en önemli faktörlerdendir. EPDK'nin kararıyla, akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda aynı tür akaryakıt için fiyat farkını ortadan kaldıran uygulama başladı. Son olarak 8 Mayıs'ta benzine 1 lira 80 kuruş, motorine 1 lira 22 kuruş indirim gelmişti. Araç sahipleri benzin ve motorine indirim geldi mi? sorusuna yanıt arıyor. Peki mazot ve benzin fiyatı için indirim, zam var mı? 20 Mayıs 2024 akaryakıt fiyatları bugün ne kadar? İşte detaylar...

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