Beton yerine taş dökülmüş

Hatay’da 45 kişiye mezar olan hastanenin beton örneğinden deniz kumu, dere taşı ve deniz kabuğu çıktı.

TÜBİTAK öncülüğünde bölgede çalışan bilim insanları, depremlerin neden olduğu yıkıma ilişkin veri analizi ve hasar tespiti başta olmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Bölgeyi inceleyen bilim insanlarından biri de Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Anıl Özdemir.

4 VE ÜZERİ ARTÇIDA YIKILIR

6 bilim insanından oluşan gönüllü bir ekip olarak geldiklerini söyleyen Özdemir şunları anlattı: “Yapıların büyük bir bölümü hasarlı. 4 ve üzeri büyüklükte meydana gelebilecek artçı sarsıntıların sonrasında özellikle ağır hasarlı yapılarda da yıkımlar gerçekleşebilir. Taşıyıcı elemanlar olan kolon, kiriş ve perdelerde tespitlerimizi yapıyoruz. Hasarlı bölgelerdeki çatlak genişliklerini ölçüyoruz ve donatılardaki hareketleri gözlemliyoruz. Toptan göçme olan binalarda yönetmeliklere uygunsuzluk, kötü işçilik, kalitesiz malzeme kullanımı, donatı da eksiklik dahil bütün bu kusurların hepsi var.”

Yumruk büyüklüğünde taş parçaları.

HATALAR ZİNCİRİ

“Tek bir kusurda bina göçmüyor zaten pek, hata üst üste geldiğinde binalarda göçmeler meydana geliyor. Örneğin hem beton kalitesiz, hem betondaki demir nervürsüz dediğimiz çeltiksiz demir kullanımı ile tasarım hatalarının birleşmesi yapıları toptan göçmeye götürüyor. Teknik bilgilerden yoksun kişilerce yapıldığı için oluyor.”

GÜÇLENDİRİLMİŞ AMA YETMEMİŞ

“Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası betonu içinde deniz kabuğu tespiti var. Betonda yüksek ihtimal denizden çıkarılan (çakıl) agrega kullanılmış. Agrega olarak kullanılan malzeme herhangi bir köşegeni olmayan yuvarlak ve yassı agrega kullanılmış. Bu agregaların çapları da uygun değil. Bunlara ek olarak yapının inşaatında eski düz donatı kullanılmış. Binanın bazı bölümlerinin güçlendirildiğine dair işaretler var. Ancak hastanenin göçmesine engel olunamamış. Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası enkazından numuneler aldık. Gazi Üniversitesi laboratuvarlarında bu numuneleri test edeceğiz ve kesin sonuçlara ulaşacağız.”

Bilim insanları bölgeye gelsin

Dr. Anıl Özdemir, bilim insanlarına seslenerek “Bölgedeki vatandaşlarımız hasar tespitlerin tamamlanmasını bekliyor. Bunun için meslektaşlarımızı gönüllü olarak depremin etkilediği bölgelerde hasar tespitlere destek vermesi için çağrıda bulunuyoruz” dedi. Dr. Öğretim Görevlisi Aşır Yüksel Kaya da Malatya'da depremden etkilenen tüm yapılara yönelik hasar tespitinin tek bir portalda toplanarak, veri analizi haline getirildiğini ve bu analizlere göre hasar gören tüm yapıların sınıflandırıldığını bildirdi. Kaya, “Çalışma kapsamında kentte acilen yıkılacak ya da yıkılması gereken yapıları tespit ediyoruz. İleriki dönemlerde farklı çalışmalar yapacağız. Bunların hepsi TÜBİTAK ile yapılacak. Malatya kentindeki kentsel dirençliliği ele alacağımız bir çalışma ortaya çıkacak. Bu çalışmadan çıkacak sonuçlara göre de karar vericilerin kentteki yapılaşmaya ilişkin tutumu ortaya çıkacak” ifadelerini kullandı.











