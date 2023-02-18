Yağmacı şoförü kiracısı yakalattı

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Ankara’daki bir firma, depremzedeler için bir TIR dolusu gıda ve temizlik malzemesi topladı. Bunu deprem bölgesine göndermek için şoför arayışına giren firma, internetten TIR şoförü Y.Ö.’yü buldu. Malzemelerin Kahramanmaraş’a götürülmesi için 20 bin TL’ye anlaşıldı. 10 Şubat’ta TIR’ın yola çıkmasının ardından malzemelerin Gaziantep’e yönlendirilmesi kararı alındı. Y.Ö. rota değiştirildiği için firmadan 5 bin lira daha aldı. Firma çalışanları Gaziantep’te yardım malzemelerinin yüzde 75’ini dağıttı. Kalan malzemelerin başka bir yerde dağıtılması kararlaştırılınca şoför 5 bin lira daha istedi. Firma bunu da verdi. Yardımların bir kısmını daha dağıtan firma çalışanları Ankara’ya dönmek zorunda kaldı. Y.Ö., “Siz bana güvenin bu malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırırım” dedi. Firma yetkilisi bu teklifi kabul edince kalan erzak şoförde bırakıldı.
Malzemeleri dağıtmadan Ankara’ya dönen TIR şoförü, 100 bin TL değerindeki bal, reçel, peynir, zeytin, çikolata, süt ve su gibi kolilerce yardım malzemesini kiracısının marketine indirdi. Marketçi U.Ö.’nün bu malları nereden aldığını sorması üzerine Y.Ö., “Alacağım karşılığında verdiler. Satıp parasını bana ver” karşılığını verdi. Y.Ö.’nün deprem bölgesine gittiğini hatırlayan U.Ö., durumu polise bildirdi. U.Ö. polise “Yardım malzemelerinin bir kısmını veya hepsini depremzedelere teslim etmeden Ankara’ya getirdiğiyle ilgili endişeye kapıldım. Vicdanen kendimi huzursuz hissettiğim için size bilgi vermek istedim” dedi. Gözaltına alınan Y.Ö., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Y.Ö. ifadesinde aracında sorun olduğu için malzemelerin bir kısmını kiracısı olan dükkana, bir kısmını da evine taşıdığını öne sürdü. Yeni mal yükleneceği için aracı boşalttığını iddia eden Y.Ö., suçlamaları kabul etmedi.