Yağmacı şoförü kiracısı yakalattı

Ankara’daki bir firma, depremzedeler için bir TIR dolusu gıda ve temizlik malzemesi topladı. Bunu deprem bölgesine göndermek için şoför arayışına giren firma, internetten TIR şoförü Y.Ö.’yü buldu. Malzemelerin Kahramanmaraş’a götürülmesi için 20 bin TL’ye anlaşıldı. 10 Şubat’ta TIR’ın yola çıkmasının ardından malzemelerin Gaziantep’e yönlendirilmesi kararı alındı. Y.Ö. rota değiştirildiği için firmadan 5 bin lira daha aldı. Firma çalışanları Gaziantep’te yardım malzemelerinin yüzde 75’ini dağıttı. Kalan malzemelerin başka bir yerde dağıtılması kararlaştırılınca şoför 5 bin lira daha istedi. Firma bunu da verdi. Yardımların bir kısmını daha dağıtan firma çalışanları Ankara’ya dönmek zorunda kaldı. Y.Ö., “Siz bana güvenin bu malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırırım” dedi. Firma yetkilisi bu teklifi kabul edince kalan erzak şoförde bırakıldı.