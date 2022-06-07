Gündem Beykozda tamir ettiği İETT otobüsünün altında kalan işçi hayatını kaybetti
İSTANBUL

Beykoz'da tamir ettiği İETT otobüsünün altında kalan işçi hayatını kaybetti

Beykoz'da arızalanan İETT otobüsünü tamir etmeye çalışan teknik personel Erdoğan Bulut otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi DHA
Beykozda tamir ettiği İETT otobüsünün altında kalan işçi hayatını kaybetti
​Beykoz'da tamir ettiği İETT otobüsünün altında kalan işçi hayatını kaybetti

Olay, saat 09.30 sıralarında Paşabahçe Mahallesi Barbaros Caddesi'nde meydana geldi.

Beykoz-Kadıköy seferini yapan 15F hatlı İETT otobüsü, Burunbahçe mevkiinde arızalandı.

İETT personeli Erdoğan Bulut (45), arızayı gidermek için çalışma yaparken otobüsün altında kalarak sıkıştı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede çıkarılan Bulut, sağlık görevlilerince Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Erdoğan Bulut, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

İETT otobüsünde fotoğraflı taciz: 'Telefonum bozuk kendi kendine çekmiş' diyen şüpheli serbest
GÜNDEM
İETT otobüsünde fotoğraflı taciz: 'Telefonum bozuk kendi kendine çekmiş' diyen şüpheli serbest

Faciadan dönüldü: Kartal’da İETT otobüsünde korkutan yangın
FOTOĞRAF 9
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Olay saat 09.30 sıralarında Samandıra-Kartal Bağlantı Yolu Uğur Mumcu mevkiinde meydana geldi.
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İddiaya göre seyir halinde olan 34 FL 3579 plakalı 132M hat sefer numaralı İETT otobüsü, seyir halinde olduğu esnada motor kısmında yanma meydana geldi.
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Otobüsü hemen durduran şoför otobüsten inip yangına müdahale ederken otobüs içerisinde bulunan panikle hemen otobüsü terk etti.<br>
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Motor kısmından çıkan alevlere araç şoförü ve vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale etti.
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İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.
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Yaşanan olay sonrası yaralanan olmazken İETT otobüsünde maddi hasar meydana geldi.
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Öte yandan olay yerinde görüntü almaya çalışan basın mensupları İETT otobüsü şoförü tarafından engellenmeye çalışıldı.
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Otobüsteki yolculardan Mücahit Karasu, \"Arka koltukta oturuyordum. Bir anda lastik kokusu, mazot kokusu gibi bir koku geldi.
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Sonra dumanlar çıkmaya başladı. Şoför otobüsü kenara çekti. Alevler çıkmaya başladı. Söndürmeye çalıştılar. Panik oldu \"dedi.
Faciadan dönüldü: Kartal’da İETT otobüsünde korkutan yangın
Bakımsızlık nedeniyle her gün yeni bir arızaya sahne olan İETT otobüslerinin son durağı Kartal oldu. İçinde yolcu bulunan İETT otobüsünün motor kısmında yanma meydana geldi. Otobüs şoförü, motor kısmında dumanlar yükselen otobüsü yolun kenarına çekti. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


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