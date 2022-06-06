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İSTANBUL

İETT otobüsünde fotoğraflı taciz: 'Telefonum bozuk kendi kendine çekmiş' diyen şüpheli serbest

İETT otobüsünde yan koltukta oturan E.A. (27) isimli kadının fotoğraflarını çektiği gerekçesiyle "Özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Şüpheli Muhsin B, cep telefonunun 10 gündür bozuk olduğunu kendi kendine fotoğrafın çekildiğini öne sürdü. Hakimlik tutuklama talebini reddederek şüpheli hakkında haftada iki gün imza atmak ve müştekinin ikametgahına 200 metreden fazla yaklaşmamak şeklindeki adli kontrol tedbirini uyguladı. Şüpheli E.A. bu iki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

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Haber Merkezi DHA
İETT otobüsünde fotoğraflı taciz: Telefonum bozuk kendi kendine çekmiş diyen şüpheli serbest
Yolcuların müdahale ettiği Muhsin B., 2 çocuk babası olduğunu söyleyerek kendisini bırakmalarını söyledi.

İstanbul Kadıköy- Ataşehir hattındaki bir İETT otobüsünde bugün sabah saatlerinde yaşanan olayda Muhsin B. isimli şüphelinin cep telefonu kamerasıyla yan koltukta oturan E.A. isimli kadının fotoğraflarını çektiği iddia edildi. Fotoğrafının çekildiğini fark eden kadın bağırarak tepki gösterdi. Yolcuların müdahale ettiği Muhsin B., 2 çocuk babası olduğunu söyleyerek kendisini bırakmalarını söyledi. Otobüstekilerin tepkileri devam ederken polise de haber verildi. İhbar üzerine polis ekipleri otobüsü Acıbadem Köprüsü civarında durdurarak Muhsin B.'yi gözaltına aldı.

Otobüste genç kızın fotoğrafını çekerken yakalandı
OYNAT 00:49
Otobüste genç kızın fotoğrafını çekerken yakalandı
İstanbul'da bir adam, yan koltuğunda oturan genç kızın fotoğrafını çekerken yakalandı. Kaçmaması için tutanlara ve görüntüsünü çekenlere, “İki çocuk babasıyım, mühendisim” diyerek kendisini savundu. Polis ekipleri olay yerine gelerek şahsı karakola götürdü.

'TELEFONUM BOZUK OLDUĞU İÇİN KENDİ KENDİNE FOTOĞRAF ÇEKİYOR'


Şüpheli Muhsin B.'nin emniyetteki ifadesinde Üsküdar'dan Ataşehir'e doğru seyir halinde olan 16M kodlu İETT otobüsünde olduğunu söyledi. Cep telefonunun 10 gündür bozuk olduğunu kaydeden şüpheli Muhsin B. "Telefonum bozuk olduğu için tamirciye götürüyordum. Telefonum bozuk olduğu için ara ara kendi kendine fotoğraf çeker, mesajlar atar. Bu tamamen benim dışımda gerçekleşen olaydır" ifadelerini kullandı.


MAĞDUR KADININ AVUKAT OLDUĞU İDDİASI


Arka koltukta oturan yolcu Serdar Ş.'nin birden kendisine "Seni sapık kadının fotoğrafını çektin" diyerek bağırmaya başladığını iddia eden şüpheli Muhsin B. fotoğrafını çektiği kadın E.A'nın ise kendisine "Ben avukatım seni sapık" diye bağırdığını öne sürdü. E.A.'nın omzuna vurduğunu da iddia eden şüpheli ifadesini şöyle sürdürdü:

"Kendisine fotoğrafı benim çekmediğimi, hatta fotoğrafın çekildiğinden haberim bile olmadığını söyledim. Yanımda olan poşetlerin yere düşmesiyle hareket etmiştim, telefonum bu esnada fotoğraf çekmiş olabilir, hatta ara ara telefonumun benim dışımda fotoğraflar çektiğini söyledim. Şahıslar daha sonra polisi aradı."

'KABUL ETMİYORUM'

Mühendis olduğunu ve bir önceki gün 24 saat mesai yaptığını iddia eden şüpheli Muhsin B. "Bu yüzden uyuklar vaziyette ve aşırı yorgundum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ


Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Muhsin B. burada savcıya ifade verdi. Savcılık ifadesinin ardından şüpheliyi "Özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.


BAŞKA KADINLARA AİT FOTOĞRAFLARIN OLMADIĞINI SÖYLEDİ


Muhsin B. hakimlikteki sorgusunda mühendis olarak yoğun olarak çalıştığını, normalde kendi otomobilini kullandığını fakat olay günü otobüse bindiğini kaydetti. Şüpheli telefonun bozuk olduğunu, telefondaki fotoğrafları kendisinin çekmediğini ve telefonunda başka kadınlara ait fotoğraflar olmadığını söyledi. 2 çocuğu olduğunu söyleyen Muhsin B. üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi.


ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI


Hakimlik, şüpheli hakkında istenen tutuklama talebini kaçma şüphesi olmadığı ve suçun ön görülen ceza miktarını göz önüne alarak reddetti. Hakimlik şüpheli hakkında 4 ay süreyle haftada 2 gün imza şeklindeki adli kontrol tedbiri uyguladı. Hakimlik ayrıca şüphelinin müşteki E.A.'nın evine 200 metreden fazla yaklaşmaması şeklindeki adli kontrol tedbirini uyguladı. Şüpheli Muhsin B. bu iki adli kontrol tedbiriyle birlikte serbest bırakıldı.

İETT otobüsündeki taciz şüphelisi gözaltına alındı
FOTOĞRAF 5
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Kadıköy- Ataşehir hattındaki bir İETT otobüsünde bugün sabah saatlerinde yaşanan taciz olayında, M.B. isimli şüpheli, cep telefonu kamerasıyla yan koltukta oturan E.A. isimli kadının fotoğraflarını çekti. Fotoğrafının çekildiğini fark eden kadın bağırarak tepki gösterdi.
Title
Yolcuların müdahale ettiği M.B., 2 çocuk babası olduğunu söyleyerek kendisini bırakmalarını söyledi. Otobüstekilerin tepkileri devam ederken polise de haber verildi.
Title
İhbar üzerine polis ekipleri otobüsü Acıbadem Köprüsü civarında durdurarak M.B.'yi gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen E.A., şüpheliden şikayetçi olacağını söyledi.
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TELEFONUNDA KADININ FOTOĞRAFI ÇIKTI<br>Öte yandan o anlar ise otobüsteki bir başka yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde M.B.'nin yolculara 'Ben mühendisim, lütfen bırakın, haklısınız, özür dilerim' dediği, telefonunda da E.A.'ya ait fotoğraflar olduğu görüldü.
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İETT otobüsündeki taciz şüphelisi gözaltına alındı
İETT otobüsünde, yan koltukta oturan E.A.(27) isimli kadının fotoğrafını çekerek taciz eden M.B. (45), gözaltına alındı.


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