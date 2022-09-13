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İSTANBUL

Beylikdüzü'nde işadamına şantaj ve gasp yapan çeteye polis baskını

Beylikdüzü'nde bir eğlence mekanının sahibi M.A.'yı (35) işyerinden kaçırarak çıplak fotoğraflarını çekip şantaj yapan ve ağabeyinin 9 bin lirasını ile cep telefonunu gasbeden 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin çatıdan kaçarken yakalandıkları anlar polis kamerası tarafından görüntülendi. Şüphelilerin evinde yapıla aramada bir adet tabanca ile 174 adet mermi ile 9 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

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Haber Merkezi DHA
Beylikdüzünde işadamına şantaj ve gasp yapan çeteye polis baskını
İstanbul

Beylikdüzü'nde bir eğlence mekanının sahibi M.A.'yı (35) işyerinden kaçırarak çıplak fotoğraflarını çekip şantaj yapan ve ağabeyinin 9 bin lirasını ile cep telefonunu gasbeden 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin çatıdan kaçarken yakalandıkları anlar polis kamerası tarafından görüntülendi. Şüphelilerin evinde yapıla aramada bir adet tabanca ile 174 adet mermi ile 9 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Beylikdüzü'nde 16 Mayıs 2022 tarihinde saat 06.30 sıralarında meydana gelen olayda bir gece kulübü işlettiği öğrenilen M.A., işyerine gelen silahlı kişiler tarafından kaçırıldı. Şüpheliler kaçırdıkları M.A.'nın çıplak fotoğraflarını ve videosunu çekip, mekanına el koymakla tehdit etti. Aynı şüpheliler M.A.'nın ağabeyi Y.A.'dan 100 bin lira para istedikleri, yanında bulunan 9 bin lira para alyans ,altın kolye ve saatini gasbetti.
M.A.'nın şikayeti üzerine polis tarafından soruşturma başlatıldı. Polis olaya karıştığı belirlenen Fesih E.(33)'yi olaydan bir gün sonra gözaltına aldı. Bu kişi tutuklandıktan sonra geçtiğimiz Temmuz ayında yapılan operasyonda olayın faillerinden , Yakup E.(29) ve Fırat Ü.(20) de yakalandı. Fırat Ü.'nün evinde yapılan aramada kaleşkinof otomatik tüfek, 2 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gasp Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüpheliler Rıdvan E.(32) , Kenan T.(25) Murat A.(24), Bünyamin E.(22), Salahaddin K.(24) Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin çatıdan kaçmaya çalışırken yakalandığı öğrenilirken, o anları da polis kamerası kaydetti.
Daha önceden polise çok sayıda geliş kaydı bulunduğu öğrenilen şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir adet tabanca, çeşitli çap ve markada 174 mermi, iki adet hassas terazi ile 9 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

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