Beylikdüzü'nde zincirleme kaza

Beylikdüzü D- 100 karayolunda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralılar var. Kaza nedeniyle Topkapı istikametinde trafik durma noktasına geldi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.Ayrıntılar geliyor...
Beylikdüzü D- 100 karayolunda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralılar var. Kaza nedeniyle Topkapı istikametinde trafik durma noktasına geldi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.Ayrıntılar geliyor...
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