Evinde 50 yerinden bıçaklanmış halde bulundu

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30 büyükşehir belediye başkanı için Whatsapp grubu kuruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Beştepe Külliyesi’nde gerçekleştirdiği büyükşehir belediye başkanları zirvesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı ve büyükşehir belediye başkanlarının irtibatını hızlandırmak üzere ortak bir Whatsapp grubu oluşturulduğu öğrenildi.