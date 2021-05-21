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İSTANBUL

Beyoğlu’nda dev asayiş uygulaması: İlçede giriş çıkışlar tutuldu

Beyoğlu’nda polis ekipleri 100 araç ve 150 personelle asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Ekipler, denetim noktalarında araçları durdurularak tek tek aradı.

Haber Merkezi İHA
Beyoğlu’nda dev asayiş uygulaması: İlçede giriş çıkışlar tutuldu
Ekiplerce oluşturulan denetim noktalarında, şüpheli görülen araçlar durduruldu.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, Güven Timleri Büro Amirliği ve Motorize Ekipler Amirliği ekiplerince dün akşam saatlerinde ilçe genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Bölgenin giriş çıkışları polis tarafından kapatılarak kontrol noktaları oluşturuldu. Ekiplerce oluşturulan denetim noktalarında, şüpheli görülen araçlar durduruldu. Durdurulan araçların içi didik didik aranırken, yolcu ve sürücülerin de üst aramaları ve Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı.

100 araç ve 150 personel katıldı

İlçede asayiş ve güvenliğin devamı için gerçekleştirilen uygulamaya 100 araç ve 150 personel katıldı. Suça ve suçlulara geçit vermemek için gece gündüz çalışan polis ekiplerinin ilçedeki denetimlerine aralıksız devam edeceği öğrenildi.

Öte yandan, denetimlerde maske takmadığı görülen kişilere Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet suçundan idari para cezası uygulandı.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki denetimden ilginç anlar: Navigasyon çıkardı beni buraya
OYNAT 00:59
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki denetimden ilginç anlar: Navigasyon çıkardı beni buraya
Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanma uygulamasının başlamasıyla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişindeki denetimlerde, geçiş izni olmayan aracıyla köprüden geçmeye çalışan sürücüler de ceza kesildi. Köprüye giriş yapmadan alınan TIR sürücüsü Ahmet Yıldız, 'Biz emniyet şeridindeydik, yolu engelleyecek herhangi bir şey yapmadık ki. Şimdi biz buraya navigasyonla girdik. Bir firmanın ürünlerini götürmek için navigasyon bizi buraya yönlendirdi. Biz köprüye girince buradan sağa giriş gösteriyordu. Köprüye girişin yasak olduğunu biliyoruz ama biz köprüye girmedik ki. Navigasyonu takip edip buraya geldik, burada sıkışıp kaldık' şeklinde konuştu. Bir başka kamyon sürücüsü de aynı şekilde navigasyona uyarak köprüye giriş yaptığı için ceza yedi.


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