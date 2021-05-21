Beyoğlu’nda dev asayiş uygulaması: İlçede giriş çıkışlar tutuldu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki denetimden ilginç anlar: Navigasyon çıkardı beni buraya

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanma uygulamasının başlamasıyla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişindeki denetimlerde, geçiş izni olmayan aracıyla köprüden geçmeye çalışan sürücüler de ceza kesildi. Köprüye giriş yapmadan alınan TIR sürücüsü Ahmet Yıldız, 'Biz emniyet şeridindeydik, yolu engelleyecek herhangi bir şey yapmadık ki. Şimdi biz buraya navigasyonla girdik. Bir firmanın ürünlerini götürmek için navigasyon bizi buraya yönlendirdi. Biz köprüye girince buradan sağa giriş gösteriyordu. Köprüye girişin yasak olduğunu biliyoruz ama biz köprüye girmedik ki. Navigasyonu takip edip buraya geldik, burada sıkışıp kaldık' şeklinde konuştu. Bir başka kamyon sürücüsü de aynı şekilde navigasyona uyarak köprüye giriş yaptığı için ceza yedi.