Beyoğlu'nda dört yıl önce iki kişinin can verdiği binada ikinci yangın

Bakan Soylu: İstinaf ve yargı onayladığı zaman İmamoğlu'nu görevden düşürebilirim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen cezaya ilişkin konuştu. 'Yargı için bu karar pozitif hukuk açısından doğru bir karar.' diyen Bakan Soylu, 'Bir çok mahkeme kararı eleştirilebilir, biz de eleştiriyoruz ancak hakaret edemezsiniz. Siyaseten bu doğru mu?' ifadelerini kullandı. Bakan Soylu, 'İstinaf onaylarsa yargı onayladıktan da sonra bir süreç daha var. Orada benim görevden alma hakkım yok ancak görevinden düşürebilirim. Ancak bu da Danıştay'ın kararı geldikten sonra olabilir.' diye konuştu.



