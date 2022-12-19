Gündem Beyoğlunda dört yıl önce iki kişinin can verdiği binada ikinci yangın
İSTANBUL

Beyoğlu'nda dört yıl önce iki kişinin can verdiği binada ikinci yangın

Beyoğlu'nda 3 katlı metruk binada çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Söz konusu binada dört yıl önce çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Beyoğlunda dört yıl önce iki kişinin can verdiği binada ikinci yangın
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi Fındıklı Yokuşu'nda, 3 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Söz konusu binada dört yıl önce çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Mahalle sakinlerinden Hasan Önder, yangın çıkan metruk binanın evsiz kişiler tarafından kullanıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Evimizin karşısındaki boş metruk binada yangın çıktı. Dört sene öncede yangın çıkmıştı. İçinde kalan evsizler tahmin ediyorum ısınmak için ateş yakmışlar. Onun için yangın çıktı. Dört sene önceki yangından sonra da burada evsizler kalmaya devam ediyor."

Aracıyla 10 metre yükseklikten park halindeki otomobilin üzerine düştü
FOTOĞRAF 11
Title
Kaza, akşam saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı eski sanayi üst kavşağında meydana geldi.
Title
Onur Oğuz (22) yönetimindeki 40 ADD 325 plakalı otomobil, virajı dönmeye çalışırken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek 10 metre yükseklikten park halindeki 05 AH 036 plakalı otomobilin üzerine düştü.
Title
Kazada sürücü Onur Oğuz yaralandı.
Title
İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Title
Yaralı sürücü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri çıkartılarak ambulansla hastaneye sevk edildi.
Title
Tedavi altına alınan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.Ayrıca, sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Title
Title
Title
Title
Title
Aracıyla 10 metre yükseklikten park halindeki otomobilin üzerine düştü
Kırıkkale'de kontrolden çıkan LPG'li otomobil 10 metre yükseklikten alt sokakta bulunan park halindeki aracın üstüne düştü. Feci kazada, sürücü ağır yaralandı.

Lambri yüklü TIR devrildi: Kastamonu-Sinop kara yolu ulaşıma kapandı
FOTOĞRAF 7
Title
Kaza, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesi Kastamonu-Sinop kara yolu, Alatarla Köyü mevkiinde meydana geldi.
Title
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’dan yüklediği lambrileri Sinop’a götürmek için yola çıkan Hüseyin K. idaresindeki 32 ACL 069 plakalı Mercedes marka tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde refüjdeki beton bloklara çarparak devrildi. Kazada sürücü araç içerisinde sıkışarak yaralandı.
Title
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Title
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Vatandaşların da yardımı ile yaralı sürücü, sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Title
Kazada tırın dorsesinde bulunan lambrilerin yola saçılması neticesinde Kastamonu-Sinop kara yolu ulaşıma kapandı. Kastamonu istikametinde seyir halinde olan araçların geçişi, köy içerisinde bulunan tali yoldan sağlandı.
Title
Tırın kaldırılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Title
Lambri yüklü TIR devrildi: Kastamonu-Sinop kara yolu ulaşıma kapandı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde devrilen TIR'ınsürücüsü, araçta sıkışarak yaralandı. Devrilen TIR'dan yola saçılan lambriler sebebiyle Kastamonu-Sinop kara yolu ulaşıma kapandı.


Havadakorku dolu anlar

Havada
korku dolu anlar

​Uçaktaki yolculardan 36'sı yaralandı.
10 metredenaşağıya düştü

10 metreden
aşağıya düştü

​Kırıkkale'deki feci kazada sürücü ağır yaralandı.
Hataydakorkutan deprem

Hatay'da
korkutan deprem

Paniğe kapılan vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi.
Kara yolu<br>ulaşıma kapandı

Kara yolu
ulaşıma kapandı

​Lambri yüklü TIR kontrolden çıkıp devrildi.
Yeni petrol şehrimiz

Yeni petrol şehrimiz

​Yeni Şafak Gabar Dağı'nın eteklerinde bulunan sondaj sahasına girdi.
Arjantin <br>Dünya Şampiyonu

Arjantin
Dünya Şampiyonu

Tangocular tarih yazdı.

Vesayetçilerin değil 85 milyonun devleti

Vesayetçilerin değil 85 milyonun devleti

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardin'de gençler ve kanaat önderleriyle buluştu.
İmamoğlu'nun genel başkanı kim

İmamoğlu'nun genel başkanı kim

​İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile kucaklaşması CHP'yi rahatsız etti.
Saraçhane kumpası tutmaz

Saraçhane kumpası tutmaz

​MHP lideri Bahçeli mahkûmiyetten mağduriyet üretilmeye çalışılmasını eleştirdi.
PKK'ya dalgıçlık eğitimi

PKK'ya dalgıçlık eğitimi

​ABD teröristlere Fırat Nehri üzerinden Türkiye'ye sızma talimleri yaptırdı.
AB elektriği de Bakü'den alacak

AB elektriği de Bakü'den alacak

​Doğal gazdan sonra yeni bir anlaşmaya imza attılar.
Asgari ücret işletmeleri zorlamamalı

Asgari ücret işletmeleri zorlamamalı

​Yüzde 50 artış masada.
En güzel buluşma

En güzel buluşma

​Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş imam hatiplilerle bir araya geldi.
Müzikle teşekkür ettiler

Müzikle teşekkür ettiler

​Dünya Göçmenler Günü'nde göçmen sanatçılar için konser düzenlendi.
Kızılelma ailesi

Kızılelma ailesi

​20 yıl hayalini kurduk.
Latin Amerika'nın Arap başkanları

Latin Amerika'nın Arap başkanları

​Göçmenlerin çocukları kıtanın tarihindeki yerlerini aldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.