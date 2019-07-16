Gündem Bıçakla tehdit ettiği bakkaldan 350 lira gasp etti
English English
15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
ADANA

Bakkalı bıçakla tehdit edip parasını alan şüpheli tutuklandı

Bıçakla tehdit ettiği bakkaldan 350 lira gasp etti

Adana'da bakkalı bıçakla tehdit ederek 350 lirasını alıp ayrılması güvenlik kamerası tarafından görüntülenen zanlı tutuklandı.

Haber Merkezi IHA
Bakkalı bıçakla tehdit edip parasını alan şüpheli tutuklandı
IHA
Bakkalı bıçakla tehdit edip parasını alan şüpheli tutuklandı
Bakkalı bıçakla tehdit edip parasını alan şüpheli tutuklandı
IHA
Bakkalı bıçakla tehdit edip parasını alan şüpheli tutuklandı

Adana’da girdiği bakkal dükkanı sahibini bıçakla tehdit ederek 350 lira parasını gasp eden zanlı tutuklandı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, olay gece merkez Seyhan ilçesi, Beşocak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Sarıyakup Sokak’ta bulunan ve Mustafa Muhammet’in (41) bakkal dükkanına gelen eli bıçaklı şahıs, iş yeri sahibini bıçakla tehdit edip paraları istedi.

Mustafa Muhammet önce parayı vermek istemedi ancak zanlı bıçak sallayınca bakkal kasanın yanından uzaklaştı. Bunun üzerine zanlı önce bozuk paraları tişörtüne koyup daha sonra da kağıt paraları aldı. Gaspçı bir taraftan da bakkala bıçak sallayıp ölümle tehdit etmeye devam etti. Şahıs daha sonra 350 lira parayı alıp olay yerinden ayrıldı. Bu anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Mustafa Muhammet, gaspçı gidince polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri iş yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini izleyip zanlının madde bağımlısı Fatih A. (32) olduğunu tespit etti.

Polis, zanlının Mestanzade Mahallesi’nde bir evde olduğunu tespit edip eve baskın düzenledi. Gözaltına alınan zanlı paraya ihtiyacı olduğu için gasp yaptığını itiraf ederken, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

11inci uçak da Mürtede indi

11'inci uçak da Mürted'e indi

​S-400 füze sisteminin sevkiyatında 5. güne girildi.
İşsizlik açıklandı

İşsizlik açıklandı

​Nisan ayında oran yüzde 13 oldu.
ABye yanıt gecikmedi

AB'ye yanıt gecikmedi

​Dışişleri Bakanlığı AB'nin aldığı yaptırım kararına sert tepki gösterdi.
15 ile yağış uyarısı

15 ile yağış uyarısı

​Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
İstanbul'da feci kaza

İstanbul'da feci kaza

Önce minibüse sonra dükkana çarpan halk otobüsü kazasında 1 kişi öldü.
Satışlar başladı<br>Kilosu 120 TL

Satışlar başladı
Kilosu 120 TL

Sanatçı, futbolcu, boksör ve güreşçiler alıyor.
3 ile yayıldı

3 ile yayıldı

20 günde ölü sayısı 16'ya yükseldi.
Müptezeller Türkiye'yi<br>ele geçiremeyecek

Müptezeller Türkiye'yi
ele geçiremeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda konuştu.

Hain darbe girişimini<br>ilk Yeni Şafak duyurdu

Hain darbe girişimini
ilk Yeni Şafak duyurdu

Albayrak Medya, 15 Temmuz gecesi direnişin kalelerinden birisi oldu.
Hain geceyi anlattı

Hain geceyi anlattı

Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, tarihi anları değerlendirmişti.
Salâlar semada<br>yeniden yankılandı

Salâlar semada
yeniden yankılandı

Türkiye'deki 90 bin camde eş zamanlı selalar okundu.
15 Temmuz'un öcünü alıyorlar

15 Temmuz'un öcünü alıyorlar

AB, darbe girişiminin 3. yıl dönümünde skandal bir karar aldı.
Kalır dudaklarda<br>şarkımız bizim

Kalır dudaklarda
şarkımız bizim

Necip Fazıl Kısakürek'in 'Şarkımız' şiirini okudu.
Kılıçdaroğlu'ndan<br>tuhaf açıklama!

Kılıçdaroğlu'ndan
tuhaf açıklama!

​Darbe açıklamasında ne '15 Temmuz' ne de 'FETÖ' geçiyor.
Türkiye tek yürek

Türkiye tek yürek

81 ilde vatandaşlar hain darbe girişimini anıyor.
Darbecilerin kollarını kestik

Darbecilerin kollarını kestik

Cumhurbaşkanı, Ankara Emniyeti'nin yeni binasını hizmete açtı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.