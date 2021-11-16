Bilim Beyoğlu'nda çocuklar ilk buluşlarını tasarladı

Beyoğlu’nda çocukları erken yaşlarda bilim ve teknolojiyle buluşturarak geleceğin mühendislerini ve bilim insanlarını yetiştirmek amacıyla kurulan Bilim Beyoğlu’nda eğitimler devam ediyor. Beyoğlu Belediyesi tarafından Şişhane Meydanı’nda kurulan merkez, 7-14 yaş arası çocuklara ve gençlere hizmet veriyor. Yoğun ilgi gören merkez bu hafta sonu da bilime meraklı öğrencilerin buluşma noktası oldu. Bilim Beyoğlu’nda buluşan çocuklar Teknoloji Atölyesinde ilk buluşları tasarladılar. Hayal ettikleri projeksiyon cihazları ve robot süpürgeleri kağıt üzerine çizen çocuklar, daha sonra tasarladıkları cihazların maketini hazırladılar. İlk buluşunu yapmanın heyecanını yaşayan çocuklar, Teknoloji Atölyesinde hem keyifli hem de eğitici bir gün geçirdiler.

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ERKEN YAŞTA BİLİM VE TEKNOLOJİ

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Proje ile çocuklar erken yaşta bilim ve teknolojiyle tanışıyor. Merkezde ayrıca bilim söyleşileri, seminerler, konferanslar, bilim şenlikleri gibi çeşitli çalışmalar da düzenlenerek bilim ve teknoloji alanında farkındalık oluşturulması hedefleniyor” dedi.