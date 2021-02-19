Kademe tarafından üretilen yerli ve milli süpürme araçları Beyoğlu Belediyesi'ne teslim edildi
Albayrak Grubu şirketlerinden olan Kademe A.Ş. tarafından üretilen tamamen yerli ve milli temizlik araçları, bugün gerçekleştirilen bir organizasyonla Beyoğlu Belediyesi'ne teslim edildi. Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi Tünel Meydanı'nda gerçekleşen teslim törenine İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri Nuri Albayrak, Muhammet Fatih Albayrak ve Kademe A.Ş. Genel Müdürü Kenan Çelik katıldı.
Tamamen yerli ve milli imkanlarla araç üstü temizlik ürünleri üreten Kademe A.Ş. özellikle belediyelerin ciddi oranda tasarruf etmesini sağlayan yeni araçlarını hizmete aldı. Şirket, Beyoğlu Belediyesi için ürettiği yerli ve milli yeni temizlik aracını İstiklal Caddesi Tünel Meydanı'nda tanıttı. Böylece Beyoğlu Belediyesi, %50 oranında tasarruf sağlayan yerli üretim sokak temizliği ekipmanlarına bir yenisini daha eklemiş oldu.
Belediyelerin ihtiyaçlarına göre ürünler ve ekipmanlar geliştiren Albayrak Grubu markası Kademe A.Ş. AGA 2000 olarak isimlendirilen 1,5 metreküp kompakt vakumlu yol süpürme aracının büyük modeli olarak geliştirdiği AGA 5000 kompakt yol süpürme aracını Beyoğlu Belediyesi'ne teslim etti.
TÜRK MÜHENDİSLERİNİN BAŞARISI
Özellikle ilk modelle kıyaslandığında yine kompakt bir tasarıma sahip olan araç, böylece özellikle dar sokak ve caddelerde kolayca temizlik yapabiliyor. Bu noktada en büyük önem arz eden konulardan biri ise yüksek vakum gücü. Süpürme genişliğinin daha fazla olmasıyla birlikte çöp toplama hacmi de artıyor.
REKLAM
Hem şasi hem de yürür aksamın Türk mühendisler tarafından geliştirilmiş olması, kendi sınıfı açısından da büyük önem taşıyor. Ayrıca yurt dışı muadillere göre fiyat avantajı da satış sonrası servis ve yede parça maliyeti gibi ek özellikler sunuluyor.
Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi Tünel Meydanı’nda gerçekleşen teslim törenine İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri Nuri Albayrak, Muhammet Fatih Albayrak ve Kademe A.Ş. Genel Müdürü Kenan Çelik katıldı.
Beyoğlu Belediyesi ve Albayrak Grubu’nun ortak çalışması sonucunda hizmete geçirildi.
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın açıklaması şöyle:
Her alanda yerli ve milli üretim noktasında Türkiye’nin bir gayreti var. Sayın Cumhurbaşkanımızın havada, karada ve denizde başlatmış olduğu yerli ve millik kampanyasına Beyoğlu Belediyesi ve Albayrak grubu olarak destek veriyoruz. Albayrak Grubunun üretmiş olduğu yerli ve milli süpürge araçlarını yerinde inceleme şansımız oldu. Beyoğlu Belediyesi ve Albayrak Grubu’nun ortak çalışması sonucunda hizmete geçirildi. Yerli ve milli olmasını önemsiyoruz. Ekonomik tasarruf sağlamamız noktasında iyi bir işbirliği oldu. Bu süpürge araçları Beyoğlu için çok ideal. Devlet ve millet el ele başaramayacağımız hiçbir şey zorluk olmadığını düşünüyorum. Ekonomik anlamda büyük tasarruf sağlayacağız. Başka ülkelere ihtiyaç duymadan ülke içinde ihtiyacımızı karşılamamız çok önemli bir adım oldu.
REKLAM
Yerli ve milli olarak ürettiğimiz bu araçları yaklaşık 90 ila 100 bin Euro arasında mal ediyoruz.
Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Albayrak, konuyla alakalı olarak şu açıklamayı yaptı:
Tanıtımını yaptığımız araçlar yurt dışından ülkemize geldiğinde 150 bin Euro’ya satılıyordu. Yerli ve milli olarak ürettiğimiz bu araçları yaklaşık 90 ila 100 bin Euro arasında mal ediyoruz. Bütün parçaları Türkiye’de üretiliyor. Yurt dışına ihracata da başladık. İnşallah Türkiye bundan sonra sanayisinde ve her türlü araç gereçte ithalat yapmayacak ihracat yapacak Allah’ın izniyle...
Ülkemizde yurt dışından ithal edilen ürünlerin yerine, yerli ve milli üretim faaliyetleri son hızla devam ediyor. Özellikle belediyelerin temizlik çalışmalarında kullandığı 'hidrostatik kompakt' diye tabir edilen yol süpürme araçları bu noktada büyük önem taşıyor.
REKLAM
Her yıl Türkiye’ deki belediyeler ve belediyelere hizmet veren özel temizlik firmaları için çeşitli ebatlarda yaklaşık 110 adet ithal hidrostatik kompakt yol süpürme aracı ayrıca yedek parça ve servis hizmetleri hesaba katıldığında yurt dışına yaklaşık olarak 12 Milyon Euro (102 Milyon TL) para çıkmış oluyor. Ancak Türk şirketler tamamen yerli ve milli üretimle ek çözümler geliştiriyor.