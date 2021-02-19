Kademe tarafından üretilen yerli ve milli süpürme araçları Beyoğlu Belediyesi'ne teslim edildi

Tamamen yerli ve milli imkanlarla araç üstü temizlik ürünleri üreten Kademe A.Ş. özellikle belediyelerin ciddi oranda tasarruf etmesini sağlayan yeni araçlarını hizmete aldı. Şirket, Beyoğlu Belediyesi için ürettiği yerli ve milli yeni temizlik aracını İstiklal Caddesi Tünel Meydanı'nda tanıttı. Böylece Beyoğlu Belediyesi, %50 oranında tasarruf sağlayan yerli üretim sokak temizliği ekipmanlarına bir yenisini daha eklemiş oldu.

Belediyelerin ihtiyaçlarına göre ürünler ve ekipmanlar geliştiren Albayrak Grubu markası Kademe A.Ş. AGA 2000 olarak isimlendirilen 1,5 metreküp kompakt vakumlu yol süpürme aracının büyük modeli olarak geliştirdiği AGA 5000 kompakt yol süpürme aracını Beyoğlu Belediyesi'ne teslim etti.

Kademe tarafından tamamen yerli imkanlarla geliştirilen temizlik aracı.

TÜRK MÜHENDİSLERİNİN BAŞARISI

Özellikle ilk modelle kıyaslandığında yine kompakt bir tasarıma sahip olan araç, böylece özellikle dar sokak ve caddelerde kolayca temizlik yapabiliyor. Bu noktada en büyük önem arz eden konulardan biri ise yüksek vakum gücü. Süpürme genişliğinin daha fazla olmasıyla birlikte çöp toplama hacmi de artıyor.

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Hem şasi hem de yürür aksamın Türk mühendisler tarafından geliştirilmiş olması, kendi sınıfı açısından da büyük önem taşıyor. Ayrıca yurt dışı muadillere göre fiyat avantajı da satış sonrası servis ve yede parça maliyeti gibi ek özellikler sunuluyor.

İstiklal Caddesi Tünel Meydanı'nda gerçekleşen teslim törenine İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri Nuri Albayrak ve Muhammet Fatih Albayrak katıldı.

Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi Tünel Meydanı’nda gerçekleşen teslim törenine İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri Nuri Albayrak, Muhammet Fatih Albayrak ve Kademe A.Ş. Genel Müdürü Kenan Çelik katıldı.

Beyoğlu Belediyesi ve Albayrak Grubu’nun ortak çalışması sonucunda hizmete geçirildi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın açıklaması şöyle:

Her alanda yerli ve milli üretim noktasında Türkiye’nin bir gayreti var. Sayın Cumhurbaşkanımızın havada, karada ve denizde başlatmış olduğu yerli ve millik kampanyasına Beyoğlu Belediyesi ve Albayrak grubu olarak destek veriyoruz. Albayrak Grubunun üretmiş olduğu yerli ve milli süpürge araçlarını yerinde inceleme şansımız oldu. Beyoğlu Belediyesi ve Albayrak Grubu’nun ortak çalışması sonucunda hizmete geçirildi. Yerli ve milli olmasını önemsiyoruz. Ekonomik tasarruf sağlamamız noktasında iyi bir işbirliği oldu. Bu süpürge araçları Beyoğlu için çok ideal. Devlet ve millet el ele başaramayacağımız hiçbir şey zorluk olmadığını düşünüyorum. Ekonomik anlamda büyük tasarruf sağlayacağız. Başka ülkelere ihtiyaç duymadan ülke içinde ihtiyacımızı karşılamamız çok önemli bir adım oldu. REKLAM

Yerli ve milli olarak ürettiğimiz bu araçları yaklaşık 90 ila 100 bin Euro arasında mal ediyoruz.

Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Albayrak, konuyla alakalı olarak şu açıklamayı yaptı:

Tanıtımını yaptığımız araçlar yurt dışından ülkemize geldiğinde 150 bin Euro’ya satılıyordu. Yerli ve milli olarak ürettiğimiz bu araçları yaklaşık 90 ila 100 bin Euro arasında mal ediyoruz. Bütün parçaları Türkiye’de üretiliyor. Yurt dışına ihracata da başladık. İnşallah Türkiye bundan sonra sanayisinde ve her türlü araç gereçte ithalat yapmayacak ihracat yapacak Allah’ın izniyle...

Beyoğlu Belediyesi ve Kademe A.Ş. tarafından gerçekleştirilen işbirliği, kamu-özel sektör başarısı açısından da önemli.

Ülkemizde yurt dışından ithal edilen ürünlerin yerine, yerli ve milli üretim faaliyetleri son hızla devam ediyor. Özellikle belediyelerin temizlik çalışmalarında kullandığı 'hidrostatik kompakt' diye tabir edilen yol süpürme araçları bu noktada büyük önem taşıyor.

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Her yıl Türkiye’ deki belediyeler ve belediyelere hizmet veren özel temizlik firmaları için çeşitli ebatlarda yaklaşık 110 adet ithal hidrostatik kompakt yol süpürme aracı ayrıca yedek parça ve servis hizmetleri hesaba katıldığında yurt dışına yaklaşık olarak 12 Milyon Euro (102 Milyon TL) para çıkmış oluyor. Ancak Türk şirketler tamamen yerli ve milli üretimle ek çözümler geliştiriyor.

EKONOMİ Kademe'den belediyelere yerli ve milli araç: Kalabalık ve dar sokakları temizliyor

OYNAT 01:36 Kademe A.Ş'nin yerli ve milli olarak ürettiği süpürme araçları Beyoğlu'nda mesaiye başlıyor Yerli ve milli kaynaklarla araç üstü ekipman üreten Kademe A.Ş., belediyelere yüzde 50'den fazla tasarruf ettiren ürün gamına bir yenisini daha ekledi. Kademe A.Ş., Beyoğlu Belediyesi için ürettiği yerli ve milli yeni aracını İstiklal Caddesi Tünel Meydanı'nda teslim etti.



Belediyenin ihtiyaçlarına göre ürün geliştiren Albayrak Grubu markalarından Kademe A.Ş., AGA 2000 1,5 Metreküp Kompakt Vakumlu Yol Süpürme Aracının bir büyük modeli olarak geliştirdiği 9 adet AGA 5000 Kompakt Yol Süpürme Aracı'nı Beyoğlu Belediyesine teslim etti.



İstiklal Caddesi Tünel Meydanı'nda gerçekleşen teslim törenine İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Albayrak ve Kademe A.Ş. Genel Müdürü Kenan Çelik katıldı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 14 Beyoğlu Belediyesi’nin ihtiyaçlarına göre Albayrak Grubu markalarından Kademe A.Ş. tarafından geliştirilen 9 adet 4 metreküplük vakumlu yol süpürme aracı, İstiklal Caddesi’nde yerini aldı. Üretilen araçlar, Tünel meydanında gerçekleştirilen törenle Beyoğlu Belediyesi’ne teslim edildi. Törene Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu üyeleri Nuri Albayrak, Muhammet Fatih Albayrak, Kademe A.Ş. Genel Müdürü Kenan Çelik ve Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Müdürü Esad Sivri katıldı. Araçlarının yerli ve milli olmasını önemsediklerini dile getiren Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Geçtiğimiz yıl burada 2 metreküplük süpürge araçlarının Beyoğlu ölçeğinde uygulanabilirliği konusunda çalışmalarımızı başlatmıştık. Bu yıl içinde 4 metreküplük araçların çalışmalarına başlayacağımızı da duyurmuştuk. Konya’da Tümosan’a gitmiştik. Orada Kademe Grubu’nun üretmiş olduğu yerli ve milli süpürge araçlarını yerinde inceledik. Tanıtımını yaptığımız 4 metreküplük araçların üretimi tıpkı 2 metreküplük araçların üretimi gibi Beyoğlu Belediyemizin teknik ekibi ve Albayrak Grubu’na bağlı Kademe Grubu’nun yapmış olduğu toplantılarda ortak çalışma neticesinde yerli ve milli olarak Beyoğlu’nda hizmete alınmış vaziyette. Özellikle yerli ve milli olmasını önemsiyoruz. Yaklaşık 100 milyon üzerinde bir ödeme yurtdışına ithal ediliyordu bu mallar. Yedek parçası ile beraber bu miktar daha da artıyordu. Çok ciddi olarak ekonomik tasarrufta bulunulacak, paramız ülkemizde kalacak. Belediye olarak da aynı şekilde bütçemizden çok ciddi bir tasarrufta bulunmuş olacağız. Bu hidrostatik kompakt süpürge araçlarımız Beyoğlu, İstanbul ve Türkiye için ideal bir süpürge aracı. Bu şekilde daha verimli bir temizliği gerçekleştireceğimize inanıyorum“ diye konuştu. Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Albayrak ise araçların tamamen yerli üretim olduğuna dikkat çekerek, Bu araçlar yurtdışından Türkiye’ye geldiğinde 150 bin euro civarlarında Türkiye’de satılıyordu. Biz de bu araçları şu anda yaklaşık 90 ile 100 bin euro arasında mal ediyoruz. Bu fiyatlar ile bugünden sonra dövizimiz yurtdışına gitmeyecek. Türkiye’de araç üstü ekipman sektöründe ürün gamını hızlı şekilde arttıran Kademe A.Ş. ile hizmette yerli üretimleri tercih eden Beyoğlu Belediyesi, kamu-özel sektör işbirliğinde önemli bir çalışmaya daha imza attı. Yerli üretim araçları tercih etmesiyle 2020 yılında 10 milyon TL’nin üzerinde tasarruf sağlayan Beyoğlu Belediyesi, bu kez daha verimli ve güçlü bir modelin üretimine öncülük etti. Geliştirilmesine büyük katkı sağladığı için ismini Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın vermesi beklenen araç, ilk modeline oranla yine kompakt yapısıyla dar cadde ve sokaklar da dahil olmak üzere eğimli ve düz zeminlerde kolaylıkla temizlik yapabiliyor. Vakum gücünün yüksek, süpürme genişliğinin daha fazla olmasından dolayı daha çok alanı süpüren araç, çöp toplama hacminin fazla olmasıyla da daha uzun süreli çalışabiliyor. Türk mühendisleri ve işçileri tarafından tamamen yerli sermayeyle üretilen yol süpürme aracı, kendi sınıfında ilk araç olma, yurt dışı muadillerine göre fiyat avantajı, satış sonrası servis ve yedek parça maliyet avantajı özelliklerine sahip. İstanbul’un en çok turist çeken kalabalık ilçelerinden Beyoğlu Belediyesi, Kademe A.Ş’nin ilk geliştirdiği temizlik araçlarıyla 1 yılda 10 milyon TL’nin üzerinde tasarruf sağlanmıştı. Milyonluk tasarruf ettiren milli aracın yeni modeli Beyoğlu Belediyesi'ne teslim edildi​ Kademe A.Ş. tarafından tamamen yerli ve milli olarak üretilen 4 metreküplük 'Kompakt Yol Süpürme Araçları', Beyoğlu Belediyesi'ne teslim edildi. İstiklal Caddesi Tünel Meydanı'nda gerçekleşen teslim törenine İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri Nuri Albayrak, Muhammet Fatih Albayrak ve Kademe A.Ş. Genel Müdürü Kenan Çelik katıldı.Y erli ve milli süpürme araçları, ilk görevlerine İstiklal Caddesi'nde başladı. BiP'te paylaş

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