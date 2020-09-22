Kademe'den belediyelere yerli ve milli araç: Kalabalık ve dar sokakları temizliyor

Albayrak Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Kademe AŞ, belediyelerin ihtiyaçlarına göre Ar-Ge çalışmaları yaparak yüzde 100 yerli ve milli araçlar üretiyor. Albayrak'tan yapılan açıklamaya göre, ithal ürünlere kıyasla yüzde 50'nin üzerinde tasarruf sağlayan araçlar, ekonomiye de ciddi katkı sağlıyor.

Kademe AŞ'nin Beyoğlu Belediyesi'nin ihtiyacına göre geliştirdiği ve yerli kaynaklarla ürettiği kompakt yol süpürme araçları, ilçenin kalabalık ve dar sokaklarını temizliyor.

EKONOMİ Belediyelerin tercihi milli üretimler oldu

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı yerli ve milli ekonomi hamlesine Beyoğlu Belediyesi olarak katkıda bulunduklarını belirtti.

Kademe AŞ'nin Beyoğlu Belediyesi'nin ihtiyacına göre geliştirdiği ve yerli kaynaklarla ürettiği kompakt yol süpürme araçları, ilçenin kalabalık ve dar sokaklarını temizliyor.

Beyoğlu'nun kalabalık ve dar sokaklarının hijyeni için özel sektörle iş birliği yaparak Ar-Ge ürünler geliştirdiklerini aktaran Yıldız, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Beyoğlu Belediyesi olarak bugün haklı bir gurur yaşıyoruz. Kademe AŞ'nin tamamen yerli ve milli olarak ürettiği kompakt yol süpürme araçları, Beyoğlu'nun ihtiyaçları doğrultusunda, Kademe'nin profesyonel ekibi ile belediyemizdeki mühendislerin ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'müzün katkısıyla Türkiye'de ilk kez geliştirildi. Bu araçların üretilmesini Beyoğlu Belediyesi olarak Türkiye'de ilk biz talep ettik. Yerli üretim tedariki sayesinde belediyemize ve devletimize ciddi tasarruf sağlıyoruz. Şu anda Kademe'nin başka belediyelerden de ciddi oranda sipariş aldığını duyuyoruz ve diğer belediyelere örnek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu çalışma, kamu-sanayi iş birliğinin en güzel örneklerindendir.

Yerli üretime yönelerek çok sayıda avantaj sağladık. Ülke içi satın alma kolaylığıyla birlikte satış sonrası yedek parça temininde de kolaylık yaşıyor ve tasarruf sağlıyoruz. Bir yıldan fazla zamandır kullandığımız bu araçlarla Beyoğlu sokaklarında hiç arıza yaşamadan gönül rahatlığıyla hizmet veriyoruz. İthal ürünlere oranla pratik, daha etkin ve tasarruflu bir yol süpürme çalışması yürütüyoruz. Bu ürünlerin satış fiyatı, yurt dışından ithal edilen araçların yarı fiyatının da altında. Bu vesileyle yaklaşık ayda bir milyon TL'ye yakın tasarrufumuz var. Şimdi mevcut araçların daha da büyüklerini sipariş verdik. Yine ilk kez bizim talebimiz doğrultusunda 4 metreküplük yeni araçlar üretildi, testleri tamamlandı. Önümüzdeki süreçte Beyoğlu'nun yol süpürme hizmetini yeni araçlarımızla yaparak mevcut tasarrufumuzu iki katına çıkaracağız."

EKONOMİ Kademe ile lig atladık

"Araçlar öz sermayeyle, yüzde 100 yerel kaynaklarla üretildi"

Kademe AŞ Genel Müdürü Kenan Çelik ise öz sermayeyle, yüzde 100 yerel kaynaklarla üretilen bu araçları, Türk mühendis ekibiyle ekonomiye kazandırdıklarını belirtti.

EKONOMİ Hijyen herkülü

Çelik, devamla şunları kaydetti:

"Motor aksamı dahil tüm parçalarını biz üretiyoruz. Konya'da entegre çalışan fabrikamız sayesinde araç satışı sonrasında da ciddi destek sağlıyoruz. Belediyelerle iş birliği halindeyiz, onların ihtiyaçlarına göre çalışma yürütüyoruz. Beyoğlu Belediyesi'yle başlattığımız bu iş birlikteliği, diğer belediyelere de güzel referans oldu ve çok sayıda sipariş almaya başladık. Malumunuz, İstiklal Caddesi, Türkiye'nin en yoğun caddelerinin başında geliyor. Belediyemiz, geçen yıla kadar bu cadde temizliğinde dünyadaki bütün bilindik yol süpürme markalarını kullanmış ve her bir ürünle ilgili teknik ve saha bilgisine sahipti. Bu ürünün bu aşamaya gelmesinde çok büyük emek ve katkıları oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyorum."

Daha tasarruflu ve daha verimli, pratik ürünler için de sürekli çalıştıklarını aktaran Çelik, "Şu anda yurt dışında 42 ülkeye de çeşitli Ar-Ge ürünlerimizle ihracat gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz, bu yıl 60 ülkeye ulaşmak. Ülke ekonomisine katkı sağlamanın gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.