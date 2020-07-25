Binlerce kişi dilek dileyip, dua ediyordu: Türbedeki mezar boş çıktı

Yavruturna Mahallesi'nde bulunan 100 yıllık 'Garip Dede' türbesi, Gazi Caddesi’ni Kıbrıs Caddesi’ne bağlamak için yapılması planlanan yol nedeniyle kaldırıldı. Çorum Müftülüğü'nden alınan onayın ardından belediye ekiplerince kazı yapılarak, türbe kaldırıldı.

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"Müftülük kaldırılmasında engel olmadı"



Yavruturna Mahallesi Muhtarı Metin Kaşar, "Gazi Caddesi’ni Kıbrıs Caddesi’ne bağlamak için yapılması planlanan yolda kalan türbe, engel teşkil etti. Bunun araştırması yapıldı. Müftülük kaldırılmasında engel olmadığını söyledi. İtinalı bir şekilde kazı yapıldı. Belli bir seviyeden sonra küreklerle kazı yapıldı, içinden herhangi bir kemik çıkar diye. Ancak hiçbir şey çıkmadı” dedi.

