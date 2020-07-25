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Gündem Binlerce kişi dilek dileyip, dua ediyordu Türbedeki mezar boş çıktı
ÇORUM

Binlerce kişi dilek dileyip, dua ediyordu: Türbedeki mezar boş çıktı

Çorum'da ilginç bir olay yaşandı. vatandaşların dilek dileyip, dua ettiği yaklaşık 100 yıllık ‘Garip Dede’ türbesi, yol yapım çalışması nedeniyle kaldırıldı. Yapılan kazıda, türbedeki mezarın boş olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
Türbedeki mezar boş çıktı.
Türbedeki mezar boş çıktı.

Yavruturna Mahallesi'nde bulunan 100 yıllık 'Garip Dede' türbesi, Gazi Caddesi’ni Kıbrıs Caddesi’ne bağlamak için yapılması planlanan yol nedeniyle kaldırıldı. Çorum Müftülüğü'nden alınan onayın ardından belediye ekiplerince kazı yapılarak, türbe kaldırıldı.

Yıllarca türbe sandılar mezar çıktı
GÜNDEM
Yıllarca türbe sandılar mezar çıktı
Kazıda, kalıntıya rastlanmayan türbedeki mezarın boş olduğu ortaya çıktı

Bursa'da apartman boşluğundaki türbe görenleri şaşırtıyor
GÜNDEM
Bursa'da apartman boşluğundaki türbe görenleri şaşırtıyor

"Müftülük kaldırılmasında engel olmadı"


Yavruturna Mahallesi Muhtarı Metin Kaşar, "Gazi Caddesi’ni Kıbrıs Caddesi’ne bağlamak için yapılması planlanan yolda kalan türbe, engel teşkil etti. Bunun araştırması yapıldı. Müftülük kaldırılmasında engel olmadığını söyledi. İtinalı bir şekilde kazı yapıldı. Belli bir seviyeden sonra küreklerle kazı yapıldı, içinden herhangi bir kemik çıkar diye. Ancak hiçbir şey çıkmadı” dedi.

Türbenin üzerine 5 katlı apartman yaptılar
FOTOĞRAF 8
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Tophane meydanında 5 katlı bir apartmanın altında bulunan tarihi mezar ziyaretçilerini bekliyor. Bursalı Takkeci Sinan Hoca’nın kabri 5 katlı apartmanın altında kaldı.
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Osmanlı zamanında talebe yetiştiren ve kendisine ait 30 tane gayri menkulü vakfederek Tophane’de mektep yaptırarak burada yıllarca talebe yetiştiren Takkeci Sinan Hoca’nın 1800’lü yıllarda yaşadığı tahmin ediliyor. Yaptırdığı mektep 1903 yılına kadar talebe yetiştirdi.
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. 1903 yılında zamanın valisi Reşit Mümtaz Paşa tarafından Tophane meydanını genişletmek için yıkılan mektebin kalan kısmı ise 1920 yılında ev yapılmak üzere satıldı. Takkeci Sinan Hoca’nın kendi yaptırdığı mektebin bahçesinde bulunan aile mezarlığı ise bu genişletme çalışmaları çerçevesinde talan edildi.
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Evi belediyeden alan vatandaş, Takkeci Sinan Hoca’nın kabrini yıkmayarak yaptığı 5 katlı apartmanı kabre zarar vermeyecek şekilde inşa etti.
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Takkeci Sinan Hoca’nın kabri Tophane meydanında bulunan 5 katlı bir apartmanın zemin katında ziyaretçilerini bekliyor.
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Daha önce demir parmaklıklar olan türbe camekan yaptırılarak görünürlüğü artırılsa da vatandaşlar yine de türbeyi fark etmediklerini dile getiriyor.
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Türbenin üzerine 5 katlı apartman yaptılar
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Türbenin üzerine 5 katlı apartman yaptılar
Türbenin üzerine 5 katlı apartman yaptılar
Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osmangazi ve oğlu Orhangazi'nin türbelerinin bulunduğu tarihi Osmangazi Mahallesi Tophane Meydanı'nda 5 katlı apartmanın altındaki mezar görenleri hayretler içerisinde bırakıyor. Daha önce demir parmaklıklar olan türbe camekan yaptırılarak görünürlüğü artırılsa da vatandaşlar yine de türbeyi fark etmediklerini dile getiriyor.


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