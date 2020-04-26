Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Bursada apartman boşluğundaki türbe görenleri şaşırtıyor
BURSA

Bursa haberleri: Apartman boşluğundaki türbe görenleri şaşırtıyor!

Bursa'da apartman boşluğundaki türbe görenleri şaşırtıyor

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde apartman boşlukları arasına hapsolmuş türbe görenleri şaşkına çeviriyor. Emir Sultan Hazretleri’nin dervişi olarak bilinen Sufi Şair Aşık Yunus’un üç apartman arasındaki boşlukta bulunan türbesi, dar bir koridordan geçilerek ziyaret edilebiliyor.

Haber Merkezi İHA
Türbe apartman boşlukları arasına hapsolmuş şekilde bulunuyor.
Türbe apartman boşlukları arasına hapsolmuş şekilde bulunuyor.

Bursa’da, 14. yüzyılın sonları ile 15. yüzyılın başlarında yaşadığı tahmin edilen Aşık Yunus’un, merkez Yıldırım ilçesinin Karamazak Mahallesi’nde 3 apartmanın arka oda pencerelerinin baktığı havalandırma boşluğunda bulunan türbesi, görenleri şaşkına çeviriyor. Sadece türbenin yerini bilenlerin ziyaret ettiği Aşık Yunus’un kabristanına havalandırma boşluğuna açılan dar bir koridordan geçilerek ulaşılabiliyor.

Bursalı Aşık Yunus hakkında akademik çalışmaların da yapıldığını belirten Tarih Arşivi Genel Yayın Yönetmeni Cüneyt Günay, "Peygamber Efendimizin soyundan gelen ve Osmanlı’nın dördüncü padişahı Yıldırım Bayezid’in damadı Emir Sultan Hazretleri’nin talebesidir. Onun sohbet halkasında bulunmuş, o ortamı teneffüs etmiştir" dedi.

Sufi Şair Aşık Yunus’un türbesi.

3 apartmanın havalandırma boşluklarının ortasında yer alıyor

Bursa’nın maneviyat bakımından son derece zengin bir şehir olduğunu, bilindik manevi şahsiyetlerin yanında bilinmeyen bir o kadar da manevi şahsiyetlerin bulunduğunu, bunlardan birinin de Aşık Yunus Hazretleri olduğunu belirten Günay, yazar Samet Altıntaş’ın geçtiğimiz günlerde sosyal medyada gündeme getirdiği Aşık Yunus Hazretlerinin türbesinin Emirsultan’a giderken Karamazak yokuşu üzerindeki 3 apartmanın havalandırma boşluklarının ortasında yer aldığını anlattı.

Dışarıdan türbeyi fark etmenin neredeyse imkansız olduğunu aktaran Günay, türbenin Aşık Yunus’a ait olduğunun 17 asrın büyük alimi Niyazi Mısri Hazretlerinin bildirmesiyle ortaya çıktığını söyledi.

Sufi Şair Aşık Yunus’un üç apartman arasındaki boşlukta bulunan türbesi, dar bir koridordan geçilerek ziyaret edilebiliyor.

Günay, Aşık Yunus Hazretlerinin,Yunus Emre Hazretlerinden farklı bir şahsiyet olduğuna da dikkat çekerek, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Aşık Yunus Hazretleri, Emir Sultan Hazretleri döneminde yaşamıştır. Onun sohbetlerinde bulunup yazdığı şiirler ile ön plana çıkmıştır şu an kendisine ait bildiğimiz şiirler mesela ’Sordum Sarı Çiçeğe’ ilahisi. En çok bilinen ilahilerden biridir, ’Şol Cennetin Irmakları’ şiirini söylemiştir. Genellikle Yunus Emre’nin diye biliriz ama Aşık Yunus’undur. Burada asıl olan konu Aşık Yunus Hazretlerinin kabrinin bulunduğu mekanın durumudur. Kabrin bulunmuş olduğu yer içler acısı olup bilinmemektedir. Bir an önce gerekli çevre düzenlemesinin yapılıp bilinir bir hale getirilip ziyarete açılması gerekmektedir."

26 yıldır Aşık Yunus Hazretlerine komşuluk yaptığını anlatan Erol Aldaş ise 1730 yıllarında yapıldığı bilinen türbenin etrafında daha önce cami ve medrese türü binaların olduğunun söylendiğini, yapıların yıkılmasının ardından Vakıflara ait arazinin satılmasıyla türbenin bulunduğu bölgeye apartmanların yapıldığını anlattı.

Apartman boşluğundaki türbe görenleri şaşırtıyor
FOTOĞRAF 9
Title
Bursa’da, 14. yüzyılın sonları ile 15. yüzyılın başlarında yaşadığı tahmin edilen Aşık Yunus’un, merkez Yıldırım ilçesinin Karamazak Mahallesi’nde 3 apartmanın arka oda pencerelerinin baktığı havalandırma boşluğunda bulunan türbesi, görenleri şaşkına çeviriyor.
Title
Sadece türbenin yerini bilenlerin ziyaret ettiği Aşık Yunus’un kabristanına havalandırma boşluğuna açılan dar bir koridordan geçilerek ulaşılabiliyor.
Title
Bursalı Aşık Yunus hakkında akademik çalışmaların da yapıldığını belirten Tarih Arşivi Genel Yayın Yönetmeni Cüneyt Günay, Peygamber Efendimizin soyundan gelen ve Osmanlı’nın dördüncü padişahı Yıldırım Bayezid’in damadı Emir Sultan Hazretleri’nin talebesidir. Onun sohbet halkasında bulunmuş, o ortamı teneffüs etmiştir dedi.
Title
Bursa’nın maneviyat bakımından son derece zengin bir şehir olduğunu, bilindik manevi şahsiyetlerin yanında bilinmeyen bir o kadar da manevi şahsiyetlerin bulunduğunu, bunlardan birinin de Aşık Yunus Hazretleri olduğunu belirten Günay, yazar Samet Altıntaş’ın geçtiğimiz günlerde sosyal medyada gündeme getirdiği Aşık Yunus Hazretlerinin türbesinin Emirsultan’a giderken Karamazak yokuşu üzerindeki 3 apartmanın havalandırma boşluklarının ortasında yer aldığını anlattı.
Title
Dışarıdan türbeyi fark etmenin neredeyse imkansız olduğunu aktaran Günay, türbenin Aşık Yunus’a ait olduğunun 17 asrın büyük alimi Niyazi Mısri Hazretlerinin bildirmesiyle ortaya çıktığını söyledi.
Title
Günay, Aşık Yunus Hazretlerinin,Yunus Emre Hazretlerinden farklı bir şahsiyet olduğuna da dikkat çekerek, şu şekilde açıklamada bulundu: Aşık Yunus Hazretleri, Emir Sultan Hazretleri döneminde yaşamıştır. Onun sohbetlerinde bulunup yazdığı şiirler ile ön plana çıkmıştır şu an kendisine ait bildiğimiz şiirler mesela ’Sordum Sarı Çiçeğe’ ilahisi. En çok bilinen ilahilerden biridir, ’Şol Cennetin Irmakları’ şiirini söylemiştir. Genellikle Yunus Emre’nin diye biliriz ama Aşık Yunus’undur. Burada asıl olan konu Aşık Yunus Hazretlerinin kabrinin bulunduğu mekanın durumudur. Kabrin bulunmuş olduğu yer içler acısı olup bilinmemektedir. Bir an önce gerekli çevre düzenlemesinin yapılıp bilinir bir hale getirilip ziyarete açılması gerekmektedir.
Title
26 yıldır Aşık Yunus Hazretlerine komşuluk yaptığını anlatan Erol Aldaş ise 1730 yıllarında yapıldığı bilinen türbenin etrafında daha önce cami ve medrese türü binaların olduğunun söylendiğini, yapıların yıkılmasının ardından Vakıflara ait arazinin satılmasıyla türbenin bulunduğu bölgeye apartmanların yapıldığını anlattı.
Title
Evinin arka camlarının türbeye açılmasından son derece mutlu olduğunu belirten Aldaş, şu şekilde konuştu:
Title
Evi ilk aldığımda arka camlar yüksekti. Vatandaşlar çekindikleri için camları yüksek yaptırmışlar. Ben de evi alınca eskiden küçük olan camları aşağıya doğru açtırdım. Türbeden korkulur mu? Çok memnunum burada olduğuma iyi ki de almışız bu daireyi. 5 sene önce türbenin fayans ve mermer kısımları o zamanın başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş tarafından bir ziyareti sonrası yaptırıldı. Türbeye bilen geliyor. Yoldan geçip tesadüf görenler geliyor. Uludağ Üniversitesinden de gelenler oldu incelediler binaların kaldırılıp türbenin ortaya çıkarılmasını istediler ama bir gelişme olmadı halen bekleniyor.
Apartman boşluğundaki türbe görenleri şaşırtıyor
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde apartman boşlukları arasına hapsolmuş türbe görenleri şaşkına çeviriyor. Emir Sultan Hazretleri'nin dervişi olarak bilinen Sufi Şair Aşık Yunus'un üç apartman arasındaki boşlukta bulunan türbesi, dar bir koridordan geçilerek ziyaret edilebiliyor.


Numan Kurtulmuş tarafından bir ziyareti sonrası yaptırıldı

Evinin arka camlarının türbeye açılmasından son derece mutlu olduğunu belirten Aldaş, şu şekilde konuştu:

  • "Evi ilk aldığımda arka camlar yüksekti. Vatandaşlar çekindikleri için camları yüksek yaptırmışlar. Ben de evi alınca eskiden küçük olan camları aşağıya doğru açtırdım. Türbeden korkulur mu? Çok memnunum burada olduğuma iyi ki de almışız bu daireyi. 5 sene önce türbenin fayans ve mermer kısımları o zamanın başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş tarafından bir ziyareti sonrası yaptırıldı. Türbeye bilen geliyor. Yoldan geçip tesadüf görenler geliyor. Uludağ Üniversitesinden de gelenler oldu incelediler binaların kaldırılıp türbenin ortaya çıkarılmasını istediler ama bir gelişme olmadı halen bekleniyor."
Abone Ol Google News
Bedavadan biniyorsunuz

Bedavadan biniyorsunuz

Otobüs şoföründen sağlık personeline çirkin cevap.
Acımıyorsan insan değilsin

Acımıyorsan
insan değilsin

Celal amca: Onlara bakmam için Allah bana sağlık veriyor.
Tek bir devlet yapabilirdi,o da Türkiye

Tek bir devlet yapabilirdi,
o da Türkiye

​İsveç'te tedavi edilmeyen Türk hastanın kızı açıklama yaptı.
'Türk oluşumuzla gurur duyduk'

'Türk oluşumuzla gurur duyduk'

​Leyla ve Samira'dan teşekkür mesajları...
'Sevgili Leyla geliyoruz'

'Sevgili Leyla geliyoruz'

Devlet, İsveç'te ortada bırakılan aileye kucak açtı.
Bu bir Amerikan projesidir

Bu bir Amerikan projesidir

Perinçek'ten İBB'nin 23 Nisan kitabına tepki.
Doğru değil <br>yalan, iftira!

Doğru değil
yalan, iftira!

CHP, Sözcü ve T24'ün yalanına isyan etti.
Ülkemle gurur duyuyorum

Ülkemle gurur duyuyorum

Bakanı Koca dört binanın fotoğrafını paylaştı.
Lig 7 haftada<br>bitirilecek

Lig 7 haftada
bitirilecek

Dilmen, TFF'nin düşündüğü senaryoyu açıkladı
Baba vahşeti

Baba vahşeti

Çekiçle öldürdüğü oğlunu yakmaya çalışırken yakalandı.
Maaşlar ertelendi

Maaşlar ertelendi

Premier Lig ekibinden 'maaş' düzenlemesi.
Beş kuruşluk yalan

Beş kuruşluk yalan

​Adana'da hastaneden sonra ekmeğe de yalan sıçradı.
İsrail ayakta!

İsrail ayakta!

Natanyahu'ya karşıtı sokaklara indiler.
Her gün yeni bir ümitle uyanıyoruz

Her gün yeni bir ümitle uyanıyoruz

​Karantina sürecinde evde geçen 35.gün geride kaldı.
Çin bilinçli mi yaydı?

Çin bilinçli mi yaydı?

​Hacklenen e-postalarda şüpheli görüntüler.
'1999' paylaşımı <br>ve masadaki kitap

'1999' paylaşımı
ve masadaki kitap

Kısa sürede binlerce beğeni alan karenin detayları
Ciddi düşüş<br>mayıs sonunda

Ciddi düşüş
mayıs sonunda

​Veriler yüz güldürüyor önlemlere devam edelim.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.