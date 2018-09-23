Binlerce liralık malzeme yerine un ucuzunu çaldı

Olay Cengiz Topel Mahallesi Osmaniye yolu üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi.

Güvenlik kamerası teknik servisi olan bir iş yerine müşteri gibi giren 45 yaşlarındaki kişi önce etrafını kontrol etti ardından da iş yeri çalışanının lavaboda olduğunu söylemesi üzerine iş yerindeki masaya yönelip masanın üzerindeki hesap makinesini alarak gömleğinin içine soktu.

Kameralar hırsızlığı ortaya çıkardı

İş yeri çalışanının lavabodan çıkması üzerine bazı teknik malzemelerin fiyatını soran kişi daha sonra iş yerinden ayrıldı. Masa üzerindeki hesap makinesinin olmadığını fark eden iş yeri sahibi ise güvenlik kamera kayıtlarını inceleyince hırsızlığı fark etti.

Kamera kayıtları ile birlikte polise başvuran iş yeri sahibi hesap makinesi hırsızı hakkında şikayetçi oldu.

Polis olay ile ilgili soruşturma başlatırken, onlarca güvenlik kamerasına aldırmadan girdiği iş yerinden hesap makinesi çalan hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.