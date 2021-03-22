Binlerce öğrenci Work and Travel için beklemede

Binlerce üniversiteli genç son yıllarda yazlarını en verimli şekilde geçirdikleri Amerika Work and Travel programını tercih ediyor.

Programa dahil olan gençler farklı bir kültürde yaşıyor, yepyeni şeyler deneyimliyorlar. Çeşitli insanlarla tanışarak kişisel gelişimlerine katkı sağladıkları gibi iş deneyimleriyle de kendilerini yaşam kaliteleri ve kariyer hedeflerinde bir adım öne taşıyorlar. Türkiye bu program kapsamına en çok dahil olan ülkelerden bir tanesi. Fakat ne yazık ki global çapta yaşanan hastalık nedeniyle bu konuda ülkece etkilendiğimiz durumlarda biri. COVID-19 salgını ile ilgili alınan önlemler kapsamında, Amerika Dışişleri Bakanlığı 20 Mart 2020 itibariyle tüm ABD Büyükelçilikleri ve Konsolosluklarındaki rutin vize hizmetlerini geçici olarak askıya aldı.

PROGRAMLAR 2021’E ERTELENDİ

Binlerce öğrenci hem maddi hem de manevi olarak sarsıldığı bu dönemde büyük umutlarla 2020 yaz planlarını 2021’e ertelemek zorunda kaldı. Hastalığın ilk seyrinde ki aşırı panik ve korku artık bilinçli ve yeni normal denilen bir sürece evrildi. Çeşitli testler, karantina önlemleri ve aşı deneyleri ile kısa sürede uzun bir yol kat edildi. Bu gelişmelerin sonucunda bütün pozitifliklerle, ertelenen ya da yeni bir plan olarak hayatımıza eklediğimiz yaz sezonu Work and Travel programına tam gaz devam edildi.

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Uzun ve meşakkatli bu yolda sonucunda ki kazançlara (hem maddi hem manevi) inanılarak bütün işlemler sırası ile halledildi. Sponsorlardan iş tekliflerine, DS formundan konaklamaya kadar. Uçuşların da açık olduğu hayallerin ülkesi Amerika’ya kalan tek engel vizeler.

Devam eden endişelerin herkes farkında fakat çokça yıpranılan bu süreçte farkındalığın artmasıyla engelleri aşmayı diliyor. Hemen hemen her konuda tedbir anlamında üretilen birçok öneri mevcut.

WORK AND TRAVEL İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Öğrencilerin hayallerine kavuşması için:

-HES kodu taraması,

- Konsolosluk girişinde hızlı covid testi yapılması ya da 48 saat içinde alınmış negatif test sonucu ibrazı,

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- Konsolosluk bahçesine konulacak parmak izi platformu,

- Dijital mülakat imkanı,

- Daha önce J1 vizesi almış arkadaşlarımıza mülakat muafiyeti sağlama gibi önlemlerle yakın zamanda vize görüşmeleri aktif hale getirilebilir.

2020 yazında yaşanan hayal kırıklıklarının bu sene telafisi yapılabilir. Üniversite öğrencileri hazır olarak bekliyorlar.

ÖĞRENCİLER YAKIN TAKİPTE

Bu kapsamda öğrenciler seslerini duyurmak adına sosyal medya mecralarında da birçok faaliyet gerçekleştiriyor. Twitter, Instagram gibi en sık kullanılan platformlarda belirli hashtagler kullanılarak paylaşımlar gerçekleştiriliyor.

GENÇLER DAHA ÇOK BİR ARAYA GELMEYE TEŞVİK EDİLMELİ

Özellikle son sınıf öğrencileri ellerinde ki son şansı kaçırmamak için çok tedirgin. Amerika’yı ve yaşayacakları olanakları büyük bir sevgi ve istekle destekleyen öğrencilerin güveni daha fazla sarsılmamalı. Eğer bu yaz da program gerçekleşmeyecek olursa hem programın hem de Amerika’nın imajı zedelenecek. İki ulus arasında köprü görevi gören kıymetli gençlerimiz daha çok seyahat etmeye, daha çok keşfetmeye ve daha çok bir araya gelmeye teşvik edilmeli.