Bir annenin feryadı: İcra yoluyla alınan çocuğunu bir daha göremedi

Adıyaman merkez Bahçecik Mahallesi’nde ikamet eden 24 yaşındaki Hayriye Küçük, iddialara göre yaklaşık 2 yıl önce görücü usulü tanıştığı Y.Ü. ile dini nikahla evlendi. Evlendikten 2 ay sonra eşiyle sorun yaşadığını iddia eden Küçük, hamileyken baba evine geri döndü. Hamilelik sürecini burada geçiren ve dünyaya bir erkek çocuk getiren Hayriye Küçük, çocuğuna A.K.Ü. ismini verdi. Bebeğinin eski eşi Y.Ü. tarafından daha önce kaçırıldığını ve yapılan ihbar sonrasında çocuğun polis ekipleri tarafından bulunarak kendisine teslim edildiğini iddia eden Küçük, 1,5 yaşındaki bebeğinin icra memurları tarafından 18 Eylül günü saat 11.00 sularında kendisinden teslim alındığını ve çocuğunun aynı gün içerisinde saat 15.00’de geri getirilmesi gerektiği halde 3 gündür çocuğundan haber alamadığını söyledi.

REKLAM

Eski eşi Y.Ü’ye ulaşamadığını ve çocuğundan hiçbir şekilde haber alamadığını iddia eden Hayriye Küçük, yetkililerden kendisine yardım edilmesini ve anne sütüyle beslenen çocuğunun kendisine teslim edilmesini istedi.

GÜNDEM İcrayla çocuk teslimi bitiyor

Daha önce de kaçırmış



Çaldığı her kapının yüzüne kapandığını iddia eden anne Küçük, “Ben bundan 2 yıl önce dini nikahlı bir evlilik yaptım. 2 aylık evliyken babamın evine geldim ve çocuğumu burada doğurdum. Hiçbir şekilde beni kendisi aramadı ve çocuk olduktan sonra ’Çocuk benden değil, ben DNA testi yapacağım’ dedi ve gelmedi. Daha sonra çocuğumu bir defa kaçırdı, polis ekipleri kaçırılan çocuğumu 1 saat içerisinde bularak bana getirdi. Bu cumartesi günü icra memurları gelerek çocuğu benden aldı. Hiçbir şekilde çocuğun yanına yaklaştırmadılar, ’Siz gelmeyin tartışma çıkar, sizlere söz veriyorum çocuğunuzu geri getireceğiz’ dedi. Ama çocuğumu geri getirmediler ve 3 gündür çocuğum kayıp. Hiçbir şekilde kendisinden haber alamıyorum. Devlet dairelerine gidiyorum, ’Size gerekilen haber verilecek’ diyorlar ve beni geri gönderiyorlar. Bana hiçbir şekilde yardım etmiyorlar. Çocuğum 3 gündür kayıp. Ben onu emziriyorum, sadece anne sütü alıyor. Hiçbir şekilde iz yok ve kime gidersem bana yardımcı olmuyor.

REKLAM

GÜNDEM İcra yoluyla babasına götürülmek istenen çocuk herkesi şoke etti

"Allah rızası için bana yardım edin"

Allah rızası için bana yardım edin. Ben 3 gündür çocuğumun ne sesini duyabiliyorum ne de görebiliyorum. Kendisine hiçbir şekilde ulaşamıyorum. Eski eşimi birçok farklı numaradan aradım ama açmıyor. Kime gitsem bana yardımcı olmuyor, beni başından salıyorlar. Kendi çocukları olsa bir dakika durmazlar. Ben çocuğumdan gelecek güzel bir haber bekliyorum, koşa koşa giderim. Olayın yaşandığı gün çocuk gelmeyince icra memurlarını aradım, ’Bizim yapabileceğimiz bir şey yok, üzgünüz’ dediler. ’Eğer siz bize para verseydiniz saat 3’e kadar yanında dururduk, size çocuğunuzu geri getirirdik’ dediler. ’Siz bize hiçbir ücret vermediniz’ diye size bir şey yapamayız diyorlar. İcra memurları benden para talep etti, ben de veremediğim için çocuğumu bana geri getirmediler. Gelen memurların içerisinde bulunan bir kişinin soyadıyla eski eşimin soyadı da aynı uyuşuyor. Ben düşünüyorum acaba aralarında bir akrabalık var mı, acaba kendilerine para verildi de mi tutuldu, bilmiyorum. Benim tek istediğim çocuğumun bana geri getirilmesi” dedi.

REKLAM