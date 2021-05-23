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ANKARA

İcrayla çocuk teslimi bitiyor

Yakın zamanda Meclis’e sunulacağı açıklanan 4. yargı paketinde önemli düzenlemeler yer alacak. Son rötuşları yapılan taslağın en önemli başlıklarının icra ile çocuk teslimi ve nefret söylemiyle etkin mücadele olması bekleniyor

Osman Özgan Yeni Şafak
​İcrayla çocuk teslimi bitiyor
Fotoğraf: Arşiv

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 9 amaç, 50 hedef ve 393 faaliyetten oluşan İnsan hakları Eylem Planı kapsamında hazırlıkları devam eden 4’üncü yargı paketi, kısa süre içinde Meclis’e sunulacak.

  • Toplumun her kesiminin hayatına dokunacak önemli düzenlemelerin yer alacağı paketin öncelikli çözüm getirecek maddesini çocuk teslimi oluşturacak. Büyük tepkilere neden olan icra yoluyla çocuk teslimi uygulaması yeni yargı paketiyle kaldırılacak. Yapılacak düzenlemeyle, çocuk teslimi icra dairelerinden alınacak ve “çocuk teslim merkezleri” kurulacak.

KADINA ŞİDDETE BOŞANMIŞ EŞ AYARI

Kadına yönelik şiddeti önlemek için adımlar atılacak. Eşe karşı işlenmiş suçlardaki ağırlaştırıcı sebepler boşanan eşi de kapsayacak şekilde genişletilecek. Tek taraflı ısrarlı takip, ayrı bir suç olarak düzenlenecek. Bir kadını fiziki ya da haberleşme yoluyla ısrarlı bir şekilde takip eden kişiler cezalandırılacak. Öte yandan, çocuklar hakkındaki davalar ile istinaf ve temyiz incelemelerinin öncelikli olarak görülmesini sağlayacak düzenlemenin de yine pakette yer alması bekleniyor.

NEFRET SUÇU DÜZENLENECEK

  • İnsan Hakları Eylem Planı’ndaki en dikkat çeken hedeflerden birisi de nefret söylemi ve ayrımcılıkla mücadelede etkinliğin artırılmasıydı. Paketle birlikte, ayrımcılık ve nefret suçuna ilişkin Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) yeni bir düzenleme yapılacak. Yapılacak düzenlemeyle, istinaf ceza dairelerine, kararların gerekçesiz olması ve savunma hakkının kısıtlanması hallerinde bozma yetkisi verilecek. “Tutuklamada ölçülülük ve orantılılık” ilkeleri doğrultusunda, katalog suçların kapsamı daraltılacak. Katalog suçlar bakımından somut delile dayanma şartı getirilecek.
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