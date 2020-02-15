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MANİSA

Bir annenin yardım feryadı: Kızım, gözümün önünde göz göre göre ölüyor

Manisa'da, 'beyincik erimesi' olarak bilinen NCL Tip 2 hastası, 3,5 yaşındaki Meryem Karaman'ın, sağlığına kavuşması için sadece yurt dışından temin edilebilen ve her dozu 56 bin Euro olan ilacın getirtilmesi için para toplamak amacıyla düzenlenecek yardım kampanyasına Valilik onay verdi.Kızının gözünün önünde göz göre göre ölüme gittiğini belirten anne Sevnaz Karaman ise hayırseverlerden yardım bekliyor.

Haber Merkezi DHA
İnternette 'Meryem'in ilacı SGK tarafından karşılansın' sloganı ile imza kampanyası başlatıldı.
İnternette 'Meryem'in ilacı SGK tarafından karşılansın' sloganı ile imza kampanyası başlatıldı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı kırsal Çamlıca Mahallesi'nde oturan Sevnaz- İbrahim Karaman çiftinin kızı Meryem'e, 2 yıl önce epilepsi nöbeti şikayetiyle gittikleri Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde, NCL Tip 2 (beyincik erimesi) hastalığı tanısı koyuldu.

Metal işlemesi yapılan fabrikada işçi olarak çalışan İbrahim Karaman (41), kızının tedavisinin maliyetli olduğunu, ilaçların sadece yurt dışından getirildiğini söyledi.

HER DOZU 56 BİN EURO

Kızına verilen her doz ilacın 56 bin Euro olduğunu anlatan Karaman, bu parayı ödemeye ekonomik gücünün yeterli olmadığını kaydetti.

Ev kadını Sevnaz Karaman (39) de kızı Meryem'in sağlığına kavuşması için ellerinden hiçbir şey gelmediğini dile getirip, yardım istedi.

Merve Karaman'a NCL Tip 2 (beyincik erimesi) hastalığı tanısı koyuldu.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Manisa Valiliği'ne yardım kampanyası için başvuran çifte, en büyük destek ise kızını kanserden kaybeden Fahri Tay'dan geldi. Tay, küçük Meryem için 'www.change.org' internet sitesinde 'Meryem'in ilacı SGK tarafından karşılansın' sloganı ile imza kampanyası başlattı.

VALİLİKTEN YARDIM BAŞVURUSUNA ONAY

Karaman çiftinin yardım isteği ve Fahri Tay'ın internetteki imza kampanyasının yerel ve ulusal basında haber olarak yer aldı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Karaman Ailesi'nin Manisa Valiliği'ne yaptığı yardım başvurusu onaylandı.

3 ay boyunca sürecek olan yardım kampanyası kapsamında toplanan yardımlar küçük Meryem'in tedavisinde kullanılacağı bildirildi.

Minik Merve dozu 56 bin Euro olan ilacı ayda iki defa alması gerekiyor.

'MERYEM BU İLACI KULLANMAZSA SONU KÖTÜ, İNŞALLAH KIZIM İYİ OLUR'

Başlatılan yardım kampanyasıyla kızının tedavisinin yapılacağı için umutlu olduğunu belirten İbrahim Karaman, şöyle konuştu:

"Kızım için gerekli olan ilaçlar sadece yurt dışında var. Meryem'i yaşatacak ilacın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödeme listesine alınmasını istiyoruz. Eğer kızım ilacı kullanamazsa 6-7 yıl içinde yaşamını kaybetme ya da ağır engelli olarak makinelere bağlı olarak yaşama riski söz konusu. İlacını mutlaka kullanması gerekiyor. Bu ilacı da ayda 2 defa almamız gerekiyor. Biz, 3 ay önce yardım toplamak ve kızımın gerekli olan ilaçlarını almak için Manisa Valiliği'ne müracaat etmiştik. Yardım kampanyamız dün itibarıyla onaylandı. Umuyoruz ki inşallah tez vakitte kızımız için gerekli yardımı toplarız. Kızımın ilaçlarını almamız gerekiyor. Tüm Türkiye'den, Manisa halkımızdan, Cumhurbaşkanımızdan, sesimizi duyan herkesten yardım bekliyoruz. Bizim sesimizi duyan herkesten destek istiyoruz. Meryem eğer bu ilacı kullanamazsa sonu kötü bir duruma geleceğiz. İnşallah kızım iyi olur."

Kızının gözünün önünde göz göre göre ölüme gittiiği belirten anne Sevnaz Karaman herkesten yardım bekliyor.

'KIZIM, GÖZÜMÜN ÖNÜNDE, GÖZ GÖRE GÖRE ÖLÜYOR'

Sevnaz Karaman'da (39) kızı Meryem'in sağlığına kavuşması için ellerinden hiçbir şey gelmediğini dile getirerek, "Çocuğum için hiçbir şey yapamamak çok kötü bir şey. Kızım, gözümün önünde göz göre göre ölüyor. Sesimizi duyan herkesten, bütün hayırseverlerden yardım bekliyoruz. Meryem için umut olalım. Desteklerinizi bekliyoruz" diye konuştu.

Donan gölde tehlikeli hareket: Buzu kırıp balık avlıyorlar
FOTOĞRAF 16
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Gürpınar ilçesindeki Zernek Baraj Gölü'nün yüzeyi, geceleri eksi 20 dereceyi bulan soğuk hava nedeniyle buz tuttu.
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Göldeki kafesler ve tekneler de yaklaşık 20 santimetre kalınlığındaki buz kütlesine gömüldü.
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Geçimini balıkçılıkla sağlayan ilçe halkı, tehlikeyi göze alarak yüzeyi buz tutan gölde Eskimo usulü balık avlamaya başladı.
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Balıkçılar, kazma, kürek ve demir çubuklarla göl yüzeyindeki buzları kırarak ağlarla sazan ve alabalık avlıyor.
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Yaklaşık 25 yıldır baraj gölünde avlandığını söyleyen balıkçı Hikmet Doğal, yazın kayıkla açılıp, kışın buzları kırarak avladıklarını söyledi.
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Göldeki buzları kazma kürek kullanarak kırdıklarını anlatan Doğal, Baraj gölüne attığımız ağların uçlarına işaretler koyuyoruz. Bu sayede göl buzlansa da ağımızın yerini kolayca bulabiliyoruz.
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Buz tutan gölde koyduğumuz işaretlerin bulunduğu noktaları kazma ve kürekle kırıyoruz.
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Ağın bir ucuna ip bağlayıp diğer ucundan çekiyoruz. Bu sayede balık dolu ağı çekerken, ikinci defa suların altına göndermek için ipi kullanıyoruz.
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Bazen ağımız dolu geliyor bazen de hiç yakalayamadığımız oluyor. Haftada birkaç kez avlanma imkanımız oluyor dedi.
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Tehlikeye rağmen geçimlerini bu işle sağladıklarını söyleyen Mithat Doğal ise, Buzla kaplı gölün tam ortasında durarak balık çıkarıyoruz. Yakaladığımız balıkları Van- Hakkari yolunda kurduğumuz tezgahlarda satıp geçimimizi sağlıyoruz diye konuştu.
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Van'ın Gürpınar ilçesindeki balıkçılar, yüzeyi tamamen buz tutan Zernek Baraj Gölü'nde Eskimo usulü balık avlayarak geçimini sağlıyor.
Title
Van'ın Gürpınar ilçesindeki balıkçılar, yüzeyi tamamen buz tutan Zernek Baraj Gölü'nde Eskimo usulü balık avlayarak geçimini sağlıyor.
Title
Van'ın Gürpınar ilçesindeki balıkçılar, yüzeyi tamamen buz tutan Zernek Baraj Gölü'nde Eskimo usulü balık avlayarak geçimini sağlıyor.
Title
Van'ın Gürpınar ilçesindeki balıkçılar, yüzeyi tamamen buz tutan Zernek Baraj Gölü'nde Eskimo usulü balık avlayarak geçimini sağlıyor.
Title
Van'ın Gürpınar ilçesindeki balıkçılar, yüzeyi tamamen buz tutan Zernek Baraj Gölü'nde Eskimo usulü balık avlayarak geçimini sağlıyor.
Title
Van'ın Gürpınar ilçesindeki balıkçılar, yüzeyi tamamen buz tutan Zernek Baraj Gölü'nde Eskimo usulü balık avlayarak geçimini sağlıyor.
Donan gölde tehlikeli hareket: Buzu kırıp balık avlıyorlar
Van'ın Gürpınar ilçesindeki balıkçılar, yüzeyi tamamen buz tutan Zernek Baraj Gölü'nde Eskimo usulü balık avlayarak geçimini sağlıyor.
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