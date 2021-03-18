​Bir günde yargılama

Adalet Bakanlığı'nın, yargılamaların hızlandırılması ve sadeleştirilmesi için 1 Ocak 2020'de hayata geçirdiği seri ve basit yargılama usulleri sayesinde uyuşmazlıklar mahkemelerde çok kısa sürede sonuçlandırılıyor. 13 suçta uygulanan ‘seri muhakeme usulü’nde, şüphelinin, avukatın yanında önerilen azaltılmış cezayı (yaptırımı) kabul etmesi halinde savcı, mahkemeye talepname gönderiyor. Mahkemede aynı gün içerisinde hüküm verilerek süreci tamamlıyor. Karar, 2 haftada kesinleştirilerek çok kısa sürede infaz sürecine geçiliyor.

15 AYDA 75 BİN 853 DOSYA

Yaklaşık 15 aylık sürede, savcılıklar tarafından düzenlenen talepnamelerden 75 bin 853'ü mahkemelerce karara bağlandı. Bu uygulamadan önce, söz konusu yargılamalar istinaf aşamasıyla birlikte ortalama 2 yıl sürüyordu. Ancak seri muhakemeyle bir günde sonuçlanmış oldu.

DURUŞMASIZ KARAR VERİLİYOR

Basit yargılama usulü ise asliye ceza mahkemesinin görev alınan giren, "basit yaralama, hakaret, taksirle yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye sokma" gibi adli para cezasını ve üst sınırı 2 yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlarda uygulanıyor. Bu usul ile mahkemelerin, yargılama süreçlerinin kısaltılması için duruşma açmaksızın dosya üzerinden karar verebilmelerine imkan getirildi. Bugüne kadar, 85 bin 175 dosyada basit yargılama usulünün uygulanması sonucu karar verildi. Basit yargılama usulünde yargılama, dava açıldıktan sonra ortalama 3 ay gibi kısa bir sürede tamamlanıyor.