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ESKİŞEHİR

Bir kişiyi ağır yaralayan şüpheli özel harekât destekli operasyonla yakalandı

Eskişehir’de dün gece çıkan ve 26 yaşındaki bir gencin yaralandığı silahlı kavga olayının şüphelisi, saklandığı eve özel harekât polislerinin desteğiyle düzenlenen operasyon sonucu yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 1’i tutuklandı.

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Haber Merkezi İHA
Bir kişiyi ağır yaralayan şüpheli özel harekât destekli operasyonla yakalandı
Polis Özel Harekât birimlerinin desteği ile düzenlenen operasyon sonucu elinde silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir çiğ köftecinin önünde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, İbrahim Can T. (26) ile Sercan İ. (30) arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu, Sercan İ., üzerinde taşıdığı tabanca ile 26 yaşındaki İbrahim Can T.’yi karnından vurarak yaraladı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan İbrahim Can T., tedavi altına alındı. Karnından yaralanan 26 yaşındaki gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinden Olgun Y.’nin kullandığı araç ile kaçan şüpheli Sercan İ., İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince takibe alındı. Gökmeydan Mahallesi, Ali Rıza Efendi Caddesi’nde bulunan bir apartmanda kıstırılan şüpheli, ekiplerin uzun süren ikna çabalarına rağmen ikna olmadı.

Apartmanın çatı katına saklanan şüpheli, Polis Özel Harekât birimlerinin desteği ile düzenlenen operasyon sonucu elinde silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Dün gece gerçekleşen olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından başlatılan detaylı çalışmalar sonucu şüpheli Sercan İ.’nin olay yerinden kaçtığı otomobilin sürücüsü Olgun Y. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Olgun Y., yardım ve yataklık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca şüpheli Sercan İ.’ye yardım ve yataklık ettiği öğrenilen Önder Ş. ve Yasin Y. de yakalanarak gözaltına alındı.

Sokakta çiğköfteciyi silahla ağır yaraladı: Özel harekat polisleri saklandığı çatıda yakaladı
FOTOĞRAF 13
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Odunpazarı ilçesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi’nde dün gece 02.00 sıralarında çiğköfteci İbrahim Can T., tartıştığı Sercan İ. tarafından karnından silahla vurularak ağır yaralandı.
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Şüpheli Sercan İ. olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan İbrahim Can T. ise Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
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Olayla ilgili çalışma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli Sercan İ.’nin plakası tespit edilen bir araçla kaçtığını belirledi.
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Aracı kullanan ve şüpheli Sercan İ.’ye yardım ettiği belirlenen Olgun Y. kısa sürede yakalanırken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Asayiş ekipleri, şüpheli Sercan İ.’nin Odunpazarı ilçesi Huzur Mahallesi’nde 5 katlı bir apartmanda saklandığı bilgisine ulaştı.
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Apartman çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, operasyon için özel harekat ekipleri görevlendirildi. Yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarına rağmen teslim olmayan Sercan İ., özel harekat ekiplerinin operasyonu sonucu saklandığı çatı katında silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
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Ayrıca şüpheli Sercan İ.’ye kaçışında yardım ettiği belirlenen Önder Ş. ile Yasin Y. de olay yeri yakınlarında yakalandı.
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Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli Sercan İ., Önder Ş. ve Yasin Y., ifadeleri için Asayiş Şubesi’ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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Sokakta çiğköfteciyi silahla ağır yaraladı: Özel harekat polisleri saklandığı çatıda yakaladı
Eskişehir'de, sokak ortasında çiğköfteci İbrahim Can T.'yi silahla ağır yaraladığı gerekçesiyle aranan Sercan İ. saklandığı 5 katlı apartmanın çatısında özel harekat ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.


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