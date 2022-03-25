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BALIKESİR

Birleşmiş Milletler’den Balıkesir Belediye Başkanı Yılmaz’a alkış

BM Genel Sekreteri Guterres’in Yardımcısı ve UN Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın gençlere uluslararası fırsatlar sunan yatırımlar yapmasını ve sporculara verdiği değeri 5. Etnospor Forumu’nda 45 ülkeden 140 üst düzey katılımcıya örnek gösterdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Birleşmiş Milletler’den Balıkesir Belediye Başkanı Yılmaz’a alkış
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz gençlerle...

‘Geleneksel Sporların İhyası’ temasıyla Azerbaycan’da düzenlenen Uluslararası 5. Etnospor Forumu’nda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın; gençlere ve spora verdiği değer, 45 ülkeden 140 üst düzey katılımcıya BM Genel Sekreteri Guterres’in Yardımcısı ve UN Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif tarafından örnek gösterildi. Türkiye’den, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun da katıldığı forumda; Azerbaycan, Gambiya, Nijer, Meksika, İran, Kazakistan, Kırgızistan ve Lübnan spor bakan yardımcıları ve birçok ülkeden üst düzey kişiler de yer aldı.

YÜCEL İÇİN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

  • Sharif, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ortaklığında, Birleşmiş Milletler desteğiyle yapılan ve dünyada ilk olma özelliğini taşıyan Birleşmiş Milletler 75. Yıl Gençlik Merkezi’nden bahsetti. Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından düzenlenen forumda, geleneksel sporların ihyası için ortak bildiri imzalandı. BM Genel Sekreter Yardımcısı ve UN Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif; Etnospor Forumu’nda, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’dan övgüyle söz etti.

Yücel Yılmaz-Maimunah nMohd Sharif
Yücel Yılmaz-Maimunah nMohd Sharif

‘YEREL YÖNETİMLERİN DESTEĞİ ÖNEMLİ’

Geleneksel spor oyunlarına ve gençliğe yapmış olduğu desteklerden dolayı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a teşekkürlerini sunarak sözlerine başlayan Maimunah Mohd Sharif, “BM ile ortak yapmış olduğumuz çalışmalar çerçevesinde gençliğe yapılan yatırımları önemsiyoruz. Sağlıklı bir gelecek için gençlik faaliyetlerinin önemi her geçen gün artmaktadır. Bu noktada BM 75. Yıl Gençlik Merkezi’nin, Balıkesir’deki faaliyetleri öne çıkmaktadır. Yerel yönetimlerin bu hususta desteklerini sunması gençler açısından fırsatlar oluşturacak niteliktedir. Hep daha iyisini yakalamak için gençliğe daha fazla fırsatlar sunmak gerekiyor” dedi.

BM GenelnSekreteri Guterres’in Yardımcısı nMaimunah Mohd Sharifnuluslararası toplantıda nBalıkesir Büyükşehir nBelediyesi’nin icraatlarından növgü ile söz etti.
BM GenelnSekreteri Guterres’in Yardımcısı nMaimunah Mohd Sharifnuluslararası toplantıda nBalıkesir Büyükşehir nBelediyesi’nin icraatlarından növgü ile söz etti.

Sharif Balıkesir’i örnek gösterdi

  • Balıkesir’de yapılan gençlik çalışmalarından övgüyle bahseden Maimunah Mohd Sharif, uluslararası bir organizasyon olan Etnospor Forumu’nda, Balıkesir ilini örnek göstererek Başkan Yücel Yılmaz’a destekleri için teşekkürlerini iletti. Ortak iş birliği faaliyetlerinden duyulan memnuniyeti de dile getiren Maimunah Mohd Sharif, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na şükranlarını ileterek konuşmasına son verdi. Geleneksel sporların yaşatılması ve gençlik faaliyetlerinin yol haritasının öne çıkarıldığı foruma Balıkesir damgasını vurdu.

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