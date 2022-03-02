Balıkesirli her yerde okuyor: Balıkesir Büyükşehir'den 'Beni Oku' projesi

Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların, durakta araç beklerken ve seyahat ederken geçirdikleri vakti daha iyi değerlendirmeleri için Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen “Beni Oku” uygulamasında ‘Şiir Oku’, ‘Hikâye Oku’, ‘Bunları Biliyor Muydunuz’ başlıklı 3 kategori yer alıyor.

Büyükşehir Belediyesi uygulamayla bir yandan otobüs yolculuklarının daha keyifli hale getirilmesini diğer yandan da okuma alışkanlığının kazandırılmasını ve yaygınlaştırılmasını hedefliyor.

UYGULAMA NASIL ÇALIŞIYOR?

Vatandaşlara online ortamda kitap okuma fırsatı sunan uygulamayı kullanmak için; duraklarda ve otobüs içerisinde bulunan “Beni Oku” yazılı kare kodun telefon ile okutulması ve açılan uygulamada çıkan “Oku” butonuna tıklanması gerekiyor. Sonrasında vatandaşlar, ‘Şiir Oku’, ‘Hikaye Oku’, ‘Bunları Biliyor Muydunuz’ kategorileri arasında okumak istediği başlığı seçip uygulamada bulunan içeriklere ulaşabilecek.

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