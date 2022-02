​EMITT’te Balıkesir rüzgârı esiyor

Tarihi, kültürü, doğası, termali, sahilleri ve zengin gastronomisiyle ön plana çıkan Balıkesir, 25’inci kez kapılarını açan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT) yerini aldı. 12 Şubat Cumartesi gününe kadar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, TÜYAP’ta 3. holde B211 numaralı stantta paydaşlarıyla birlikte tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmeye devam edecek. Fuarın en büyük stantlarından biri olan Balıkesir standı ilk günden en beğenilen ve en çok ziyaret edilen stantlardan biri oldu. Balıkesir standı içerisinde Büyükşehir Belediyesi’nin yanısıra; Valilik, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ticaret Borsası ve Erdek, Havran, İvrindi, Sındırgı, Susurluk ilçeleri de yerini alarak hep birlikte en güzel şekilde şehrin tanıtımını “Hayat Dolu Balıkesir” mottosuyla gerçekleştiriyorlar.

ZEYTİN ÜLKESİ BALIKESİR

Balıkesir’in ürün çeşitliğini, köklü geçmişini kayıt altına almak ve bu değerli mirası gelecek nesillere aktarabilmek için kitap çalışmalarını yazarlar; Berrin Bal Onur ve Neşe Aksoy Biber ile birlikte tamamlayan Büyükşehir Belediyesi “Zeytin Ülkesi Balıkesir” kitabının tanıtımını da EMITT’te gerçekleştiriyor. Daha öncesinde yayınlanan ve dünyanın en iyi peynir kitabı seçilen “50 Peynirli Şehir Balıkesir” kitabı da peynirlerle birlikte stantta fuar boyunca yazarlarla birlikte tanıtılıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın katılımıyla birçok belediye başkanının da ziyaret ettiği stantta; Türk Aşçı Milli Takımı Kaptanı Esat Özata stantta gastronomi sohbeti gerçekleştirdi, Balıkesirli ünlü oyuncu İlker Ayrık da sevenleriyle Balıkesir standında buluştu.

Balıkesir pullusu defileyle tanıtıldı

Gün boyunca birçok etkinliğin aynı anda gerçekleştirildiği fuarda kısa zaman önce Coğrafi İşaret alan Balıkesir Pullusu yöresel kıyafetinin defilesi yapıldı. Büyük beğeni alan defile fuarın en ilgi çeken etkinlikleri arasında yer aldı. Turizm profesyonellerinin yoğun bir şekilde katıldığı EMITT’te Balıkesir gastronomi değerlerinin ön plana çıkarılarak, gastronomi turizminden alınan payın artırılması hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, 30 çeşit ürünün yer aldığı Balıkesir kahvaltısının tanıtımını yaparak Balıkesir Kahvaltısı ve Uluslararası Kahvaltı Festivali’nin tanıtımını gerçekleştirdi.

GASTRONOMİ ATLASI

Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Ticaret Odası paydaşlığında hazırlanacak “Balıkesir Gastronomi Atlası” için ünlü Şef, Seyyah ve Yazar Ömür Akkor ile yapılan işbirliğinin başlangıcına yönelik imzalar da EMITT Fuarı'nda atıldı. Ömür Akkor Balıkesir için ulusal nitelikte bir gastronomi atlası hazırlayacak. Hazırlanacak çalışma Balıkesir’in tüm ilçelerini kapsayan yerel lezzetleri ile birlikte turistik değerlerini de içeren bir seyahatname şeklinde olacak. Balıkesir’i ziyaret edecek kişiler için rehber olma özelliği taşıyacak bu atlas içerisinde ilçeler bazında coğrafi işaretli ürünler, yöresel yemekler ve ziyaret edilmesi gereken mekânlara yer verilecek. Çalışma sayesinde Balıkesir’in değerleri tek kaynakta seyahat severlerin beğenisine sunulacak. Daha sonraki aşamada bir yayın evi ile işbirliği ile basılı hale getirilecek bu kaynak satışa da sunulacak.

LEZZETLER ŞEHRİ

Balıkesir’i 50 peynirli şehir ve zeytin ülkesi olarak tanımlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Balıkesir çok güçlü bir coğrafya. Şehrimizde Balkanlar’dan, Orta Asya’dan göçle gelen insanların köyleri var. Bu da bir gastronomi zenginliği, kültür zenginliği meydana getiriyor. Topraklarımız zaten verimli. Türkiye’de en lezzetli balın alınacağı, peynirin en lezzetli olduğu yer Balıkesir’dir. Bu değerlendirme Türkiye’deki gurmelerin teşhisleriyle ortaya çıkmıştır. Peynirimizi, balımızı, kaymağımızı, kuzu etimizi, zeytinyağımızı bir kahvaltı da bile buluşturabiliyoruz. Ekmek çeşitlerimiz de oldukça fazla. Hatta bir ekmek kitabımız bile var. Şehrimizde ziyaretçilerimize Kazdağları'nda dağ yürüyüşü, Burhaniye’de sörf, doğa yürüyüşleri, dalış gibi farklı sporlar, termal fizik tedavi imkânları ve gastronomi olarak zengin lezzetleri sunuyoruz” diye konuştu.

TÜRKİYE’Yİ DOYURUYOR

Balıkesir’in gastronomi anlamında diğer illere göre çok daha avantajlı olduğunu ifade eden Balıkesir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kula, bu yüzden çıkarılan Gastronomi Atlası’nı tanıtım anlamında çok önemsediklerini dile getirerek “Bizim zaten uzun zamandır Balıkesir’i turizm anlamında tanıtmak için birçok projemiz vardı. Fuara da turizm ve gastronomi anlamında kendimizi tanıtmak için katılım sağladık. Balıkesir’i biz Türkiye’yi doyuran il olarak tanımlıyoruz. Çünkü gıda sanayimiz çok önde. Gastronomi olarak da birçok ile göre avantajlı konumdayız. Fakat maalesef bu zamana kadar bunun duyurulması anlamında çok fazla yol kat edememiştik. Gastronomi alanındaki faaliyetlerimizi ve lezzetlerimizi Türkiye’ye duyurmak istiyoruz” dedi.

‘BALIKESİR’İN İNANILMAZ BİR MUTFAĞI VAR’

“Bu kadar eski bir coğrafyada bu kadar doğal ürünü bir arada görmek müthiş bir duygu” diyen ünlü Şef Ömür Akkor, fuarı çok başarılı bulduğunu söyleyerek “Balıkesir standına oldukça şaşırdım. Çünkü Balıkesir’in inanılmaz bir mutfağı var. Çok çeşitli gastronomi kültürü ve ürünleri olduğunu gördüm. Fuara bütün lezzetlerini taşımışlar. Ekmekleri, peynirleri, zeytinleri, zeytinyağları, el işleri, halıları, kilimleri, motifleri hepsini bir arada görmek heyecan verici. Daha önce Ketebe Yayınları’ndan çıkan Türkiye Gastronomi Atlası’nı hazırlamıştık. Şimdi Balıkesir Gastronomi Atlası hazırlıyoruz ve yine Ketebe Yayınları’ndan da okuyucuyla buluşacak. Bu atlasla birlikte tatilcilerin Balıkesir’e oldukça yoğun bir şekilde gelmelerini bekliyoruz” diye konuştu.

Her ilçeye özel tanıtım filmi

Pandeminin etkisiyle evlerden çıkılmayan uzun günlerin ardından aşılamaların gerçekleştirilmesiyle, yeniden tatil ihtiyacını karşılamaya yönelen kişilerin seyahat noktalarından beklentileri de değişti. Seyahat tercihlerinde kalabalık, kitle turizminin ön planda olduğu trendlere dayalı turizm yerine; doğaya yakın, kolay erişilebilir ve kişiselleştirilmiş turizm eğilimi gün geçtikçe daha popüler hale geldi. Buradan yola çıkarak şehrin turizm dinamiklerinin gün yüzüne çıkarılması amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Turizm Komisyonu öncülüğünde, Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğü tarafından 20 ilçenin turizm potansiyellerinin gözler önüne serildiği tanıtım filmleri çekiliyor. Gömeç, Havran, İvrindi, Savaştepe ve Susurluk’un tanıtım filmleri tamamlandı. İlk aşamada 5 ilçeyle başlayan tanıtım faaliyetleri, ikinci altı ayda 10 ilçede, yılsonuna kadar da 20 ilçede tamamlanacak. Sosyal medya için 1 dakika ve 3 dakikalık versiyonları sunulan filmler, gösterildiği tüm organizasyonlarda büyük beğeni topladı.

2019’da Avrupa Komisyonu tarafından “Sağlık ve Esenlik Turizmi” temasıyla Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (European Destinastions Of Excellence) ödülüne layık görülen Balıkesir’in; çok bilinmeyen, keşfetmeye açık alanları tanıtım filmlerinde öne çıkarılıyor. Bilinirliği daha düşük olan ilçeler tanıtım faaliyetinde ön plana alınıyor.

Mobil veteriner kliniği ile yerinde hizmet dönemi

Sokak hayvanlarına gerekli özeni her daim gösteren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; can dostlara daha kaliteli ve ulaşılabilir bir hizmet sağlayabilmek için tam teşekküllü olarak devreye aldığı Vetbüs’le, 20 ilçede yolculuğuna başladı. Vetbüs gittiği ilçelerde, bölgede bulunan ve vatandaşlar tarafından getirilen can dostlara; sağlık taraması, aşılama ve iç-dış parazit işlemlerini gerçekleştiriyor. Sokak hayvanlarının, hayatlarını sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmeleri açısından oldukça önemli bir hizmet olan Vetbüs projesini hayata geçiren Başkan Yücel Yılmaz’a duyarlılığı için teşekkür eden vatandaşlar, Vetbüs’ün düzenli aralıklarla ilçelerine gelecek olmasından dolayı da memnuniyetlerini dile getirdiler.

AFET BÖLGELERİNDE DE HİZMET VERECEK

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Vetbüs, 20 ilçeyi karış karış gezerek en ücra köşedeki can dostlara dahi tüm klinik imkânları sunmaya devam edecek. Sahipsiz hayvanların rehabilite edilmesinin yanı sıra bulaşıcı ve salgın hastalıkları önleme, hayvanları bulundukları mahallelerde aşılayarak tedavi etme amacıyla da oldukça önemli bir hizmet olan Vetbüs; olası bir afet ve acil durum anında, ülkemizin herhangi bir noktasına giderek orada afetten etkilenen yaralı hayvanları da tedavi edecek.

Balıkesir gastronomi şehri olacak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; şehrin yöresel ürünlerinin tanınırlığının sağlanarak ekonomik getirilerinin artırılması, yerel üretimin ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi ile turizme katkıda bulunmak amacıyla, şehre özgü özellik taşıyan ürünlere sahip çıkmaya devam ediyor. Toplam 14 Coğrafi İşareti’nin 10’u gıda ürünü olan Balıkesir’in; Edremit, Burhaniye ve Ayvalık Zeytinyağları, Edremit Yeşil Çizik Zeytini, Balıkesir Höşmerim Tatlısı, Balıkesir Kuzu Eti, Manyas Kelle Peyniri, Susurluk Ayranı, Susurluk Tostu, Kapıdağ Mor Soğanı, Balıkesir Pullusu, Gönen İğne Oyası, Yağcıbedir Halısı ile Marmara Mermeri ürünlerinde Coğrafi İşaret bulunuyor. Bunlara her geçen gün bir yenisini ekleme gayretiyle çalışan Büyükşehir; Bükdere Küflü Deri Katık Peyniri ile Manda Kaymağının ardından Savaştepe Seferberlik Çöreği için de işlemlerini tamamlayarak Türk Patent ve Marka Kurumu'na, Coğrafi İşaret Tescil Belgesi başvurusunu gerçekleştirdi.

