Gündem Gastronomi dünyası Balıkesirde buluştu
BALİKESİR

Gastronomi dünyası Balıkesir’de buluştu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla hazırlanan ve Dünya Yemek Kitapları Yarışması’nda ‘dünyanın en iyisi’ seçilen ‘50 Peynirli Şehir Balıkesir’ kitabının lansmanı gerçekleştirildi. Türkiye’nin ve Balıkesir’in gastronomi alanında tanıtımına büyük katkı sağlayan kitap, gastronomi uzmanları, şefleri ve gastronomi yazarlarından tam not aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünya Yemek Kitapları Yarışması
Dünya Yemek Kitapları Yarışması

Her karış toprağından bereket fışkıran Balıkesir’in verimli ovalarında otlayan hayvanların sütüyle geleneksel usulle mayalanan peynirlerinin kayıt altına alındığı dünya birincisi seçilen ‘50 Peynirli Şehir Balıkesir’ kitabının lansmanına Türkiye’nin önde gelen; gastronomi uzmanları, şefleri ve gastronomi yazarları katıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın katkılarıyla 2016 yılında yazarlar; Berin Bal Onur ve Neşe Biber Aksoy tarafından kaleme

alınan kitabın lansmanı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Sındırgı Kışla Müze Han Butik Otel’de görkemli bir şekilde gerçekleştirildi. Birçok gastronomi

uzmanı, şef ve gastronomi yazarının da katıldığı lansmanın öncesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından misafir edilen konuklar; şehrin yeme içme kültürünü yansıtan farklı mekânlarda ağırlandı.

Dünya Yemek Kitapları Yarışması

KÖKLÜ GEÇMİŞ KAYIT ALTINDA

23 ülkeden 2000’in üzerinde katılımın gerçekleştiği ve gastronomi dünyasının da gözlerinin çevrildiği Dünya Yemek Kitapları Yarışması’nda (Gourmand World Cookbook Awards) ‘dünyanın en iyisi’ seçilerek “Best” etiketiyle basılan ‘50 Peynirli Şehir Balıkesir’ kitabı, Türkiye’nin ve Balıkesir’in gastronomi alanında tanıtımına büyük katkı sağladı. Kitapta, Balıkesir’in süt ürünlerindeki kültür ve gelenekleri, köklü geçmişi ile peynir zenginliği kayıt altına alındı. Bu yönüyle kentin kültür mirası niteliğinde olan kitapta, tarihte yok olmaya yüz tutmuş peynir çeşitlerinin incelemesi de yer alıyor.

İKİ NADİDE LEZZET DÜNYA MİRAS LİSTESİNDE

‘50 Peynirli Şehir Balıkesir’ kitabının dünya birinciliğini almasından hemen sonra ünlü gastronomi yazarı ve Slow Food Türkiye’nin kurucu liderlerinden Nedim Atilla’nın girişimiyle kitapta yer alan Balıkesir’in iki nadide peyniri; Sındırgı yünlü tulum peyniriyle Kepsut’un küflü katık peyniri Art Of Taste’te ‘Dünya Miras Listesi’nde kayıt altına alındı.

BAŞLI BAŞINA BİR GASTRONOMİ ŞEHRİ

  • Şehre özgü peynirlerin yapıldığı mandıralar, zeytin ve zeytinyağı üreten butik mekânlar, organik sirke üretimi yapan sirkehane, tarım ve hayvancılık yapan çiftlikleri gezen gastronomi uzmanlara şehrin gıda üretimi potansiyeli hakkında bilgiler verildi. Peynir tadımı, zeytinyağı tadımı ve sirke yapımına katılan gastronomi uzmanları, Balıkesir’in başlı başına bir gastronomi şehri potansiyeli taşıdığını belirtti.

Dünyaya tanıtılan "Sındırgı Eğridere yünlü tulum peyniri", Art Of Taste’te ’Dünya Mirası Listesi’nde kayıt altına alındı
GÜNDEM
Dünyaya tanıtılan "Sındırgı Eğridere yünlü tulum peyniri", Art Of Taste’te ’Dünya Mirası Listesi’nde kayıt altına alındı

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