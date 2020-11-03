Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Bitliste tır ile yolcu otobüsü çarpıştı 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
3. SAYFA

Bitlis'te tır ile yolcu otobüsü çarpıştı - Son dakika haberleri

Bitlis'te tır ile yolcu otobüsü çarpıştı: 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Bitlis'te tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Bitlis'te tır ve yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

Bitlis ve Siirt'in Baykan ilçesi arasındaki kara yolunda sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen tır ve yolcu otobüsü çarpıştı.

Kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

Samsun'da mucize kurtuluş: İkiye bölünen araçtan sağ çıktı
GÜNDEM
Samsun'da mucize kurtuluş: İkiye bölünen araçtan sağ çıktı

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bitlis ve Baykan'daki hastanelere kaldırıldı.

Yolcu otobüsünde sıkışan bir kişiyi kurtarma çalışması ise sürüyor.

Kaza nedeniyle Bitlis-Baykan kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Abone Ol Google News
Başkanlık seçiminin kilit noktaları

Başkanlık seçiminin kilit noktaları

Başkanı 4 eyalet belirleyecek.
Kendi çocuğumu öper gibi öptüm

Kendi çocuğumu öper gibi öptüm

​AFAD görevlisi o anları anlattı...
Valilik açıkladı

Valilik açıkladı

Bir ilde 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması.
Can kaybı <br>109'a yükseldi

Can kaybı
109'a yükseldi

​İzmir depreminde bilanço ağırlaşıyor.

Türk bayrağı hassasiyeti

Türk bayrağı hassasiyeti

​İzmir'de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Binadan çatırtı sesleri yükseldi

Binadan çatırtı sesleri yükseldi

​Rızabey Apartmanı'nın yakınında olan olay paniğe neden oldu.
Elif ailesine kavuştu

Elif ailesine kavuştu

​3 yaşındaki Elif Perinçek, 65 saat sonra enkazdan çıkarılmıştı.
Türkiye<br>seferber oldu

Türkiye
seferber oldu

Ayda'nın köfte isteği sonrası sipariş yağdı, telefonlar kilitlendi.
İdil'de koronavirüs tespit edildi

İdil'de koronavirüs tespit edildi

55 saat sonra kurtarılan İdil'in sağlık durumunda yeni gelişme.
Dünyanın<br>sonu geldi sandım

Dünyanın
sonu geldi sandım

Depremden önce denizde girdaplar gören balıkçı o anları anlattı.
Geçmiş olsun<br>güzel yavrum

Geçmiş olsun
güzel yavrum

​Cumhurbaşkanı Erdoğan biraz önce paylaştı.

Alanya'da tur teknesi battı

Alanya'da tur teknesi battı

37 kişi kurtarıldı, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.