Samsun'da mucize kurtuluş: İkiye bölünen araçtan sağ çıktı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı. İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, araçlardan birisi orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak ikiye ayrıldı. İki sürücü de şans eseri hayatta kalırken, hastanede tedavi altına alındı.
Kaza, Samsun-Ordu kara yolunda saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Ordu istikametine seyir halinde olan Muhammet Taş idaresindeki 77 EA 104 plakalı otomobil ile Fatih İyem idaresindeki 42 UY 135 plakalı otomobil, Dikbıyık mevkisinde çarpıştı.
Takla atarak karşı şeride geçti
Çarpışmanın etkisiyle Fatih İyem yönetimindeki otomobil takla atarak karşı şeride geçerken, Muhammet Taş’ın kullandığı otomobil ise orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak ikiye ayrıldı. Otomobilden yola fırlayan sürücü Taş ise kazadan yaralı olarak kurtuldu.
REKLAM
Sağlık durumları iyi
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Muhammet Taş ve Fatih İyem'i ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralılarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.