Samsun'da mucize kurtuluş: İkiye bölünen araçtan sağ çıktı

Hayat

İslam düşmanı Macron'un fotoğrafını sosyal mesafe işaretlemelerine yapıştırdı: Tepkimizi gösterdik

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir eczanede, sosyal mesafeyi belirten işaretlemelere Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un fotoğrafı yapıştırılarak, 'Burada durun' yazıldı. Eczacı Özgür Dabak, “Fransa’da milyonlarca Müslümanlar var. Bu sadece Türkiye’ye yapılmış değil tüm İslam âlemine yapılmış bir hakarettir” dedi.