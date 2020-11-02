Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Samsunda mucize kurtuluş İkiye bölünen araçtan sağ çıktı
3. SAYFA

Samsun'da mucize kurtuluş: İkiye bölünen araçtan sağ çıktı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı. İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, araçlardan birisi orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak ikiye ayrıldı. İki sürücü de şans eseri hayatta kalırken, hastanede tedavi altına alındı.

Haber Merkezi DHA
Kazaya karışan iki sürücünün de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazaya karışan iki sürücünün de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, Samsun-Ordu kara yolunda saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Ordu istikametine seyir halinde olan Muhammet Taş idaresindeki 77 EA 104 plakalı otomobil ile Fatih İyem idaresindeki 42 UY 135 plakalı otomobil, Dikbıyık mevkisinde çarpıştı.

İkiye bölünüp paramparça olan araçtan sağ kurtuldu
GÜNDEM
İkiye bölünüp paramparça olan araçtan sağ kurtuldu

Takla atarak karşı şeride geçti

Çarpışmanın etkisiyle Fatih İyem yönetimindeki otomobil takla atarak karşı şeride geçerken, Muhammet Taş’ın kullandığı otomobil ise orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak ikiye ayrıldı. Otomobilden yola fırlayan sürücü Taş ise kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Bursa'da mucize kurtuluş: Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı
GÜNDEM
Bursa'da mucize kurtuluş: Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

Sağlık durumları iyi

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Muhammet Taş ve Fatih İyem'i ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralılarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu araçtan sağ çıktılar: Zonguldak'ta mucize kurtuluş
FOTOĞRAF 7
Title
Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Zonguldak Ankara Karayolu Çaycuma yolu üzerinde meydana geldi.
Title
Ercan Karabacak idaresindeki 67 ZR 336 plakalı Tofaş Model Doğan SLX markalı araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan beton bloklara çarptı.
Title
Çarpmanın etkisiyle ikiye ayrılan araç hurdaya döndü. Kazada araç içinde bulunan 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.
Title
Kaza sonrası olay yerine 112 sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.
Title
Yaralılar ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi. Tedavi altına alanın yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Title
Olay yerine gelen ailenin yakınları ailenin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenince derin bir nefes aldı. Kazada olay yerine gelen trafik ekipleri çevrede önlem alırken trafik kontrollü olarak verildi.
Title
Bu araçtan sağ çıktılar: Zonguldak'ta mucize kurtuluş
Zonguldak-Ankara karayolunda feci bir trafik kazası meydana geldi. Olayda ikisi çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası ikiye ayrılan araç hurdaya dönerken, şans eseri hayatını kaybeden olmadı.


Abone Ol Google News
Minik Eliften güzel haber

Minik Elif'ten güzel haber

Bakan Koca, küçük kızın sağlık durumunu açıkladı.
Saatlerin durduğu an: 14.51

Saatlerin durduğu an: 14.51

İzmir depreminden sonra yürek burkan kare.
14 saat boyunca elini bırakmamış

14 saat boyunca elini bırakmamış

​İzmir'de enkaz altından çıkan dram.
Can kaybı<br>85'e yükseldi

Can kaybı
85'e yükseldi

​İzmir'deki depremde ölü sayısı yükseliyor.
Enkaz altında bunları kaydetmiş

Enkaz altında bunları kaydetmiş

İzmir depreminde 10 saat sonra kurtarılmıştı.

Kira spekülatörlerine karşı yüzlerce kişi mesaj atıyor.
Burhan<br> Kuzu'ya veda

Burhan
Kuzu'ya veda

​Fatih Camii'ndeki cenaze törenine Erdoğan da katıldı.
Ne virüs ne deprem

Ne virüs ne deprem

Bebek'te koronavirüsün kol gezdiği ​'Cadılar Bayramı' partisini polis bastı.

15 yıla kadar hapis cezası var!
Gönüllü kahramanlar

Gönüllü kahramanlar

Gece gündüz demeden çalışıp, kartonların üzerinde dinleniyorlar.
Parmağımı bir tuttu, hiç bırakmadı

Parmağımı bir tuttu, hiç bırakmadı

Kahraman itfaiyeci Muammer Çelik o anları anlattı.
65'inci<br>saatte mucize

65'inci
saatte mucize

​3 yaşındaki Elif enkazdan canlı olarak kurtarıldı.
Azerbaycan bir uçak daha düşürdü

Azerbaycan bir uçak daha düşürdü

Ermenistan ordusuna darbe üstüne darbe vuruldu.
Yiyecekleri tükendi

Yiyecekleri tükendi

​Ermenistan ordusu bazı cephelerden geri çekiliyor.
Borç listesi<br>ve para çıktı

Borç listesi
ve para çıktı

Polis ve AFAD ekiplerini duygulandıran çanta.
Polise yumruk attı!

Polise yumruk attı!

​Maske cezasına çıldıran çift ortalığı birbirine kattı.
Altı il için<br>sağanak uyarısı!

Altı il için
sağanak uyarısı!

Haftanın ilk günü yağış beklenen iller..

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.