Yeni yüzler talimatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti’de teşkilata yapılan “liyakatli aday” ikazına yenileri eklendi. Mahalli seçimler öncesinde AK Parti’nin ilçe başkanları Genel Merkezde toplandı. İki gün süren toplantıda mahalli seçim sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve partinin hassasiyetlerine dikkat çekildi.

BAŞARILI OLANLA YOLA DEVAM

AK Parti’de basına kapalı gerçekleşen toplantıda ilçe başkanlarına partinin kurumsal kimliğine göre hareket edilmesi çağrısında bulunuldu. Toplantıda mevcutta başarılı adaylarla yola devam edileceği belirtilirken; ilçe başkanlarına “Yeni bakacağımız yerler için tanıdık ya da akraba dışındaki yeni isimleri, yeni yüzleri arıyoruz. Partiden birinin yakını olmasına gerek yok” denildiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde önceki gün yapılan Birinci AK Parti İlçe Başkanları Toplantısı'na katıldı.

DOĞRU İSİMLERE ŞAHİT OLUN

İlçe başkanlarına, belediye başkanlığı kabiliyeti olan isimlerle çalışılacağını söyleyen parti yönetimi, “Sizden ehliyetli, liyakatli, vatandaş nezdinde karşılığı olan adaylar için şahitlik istiyoruz. Şahitlik dinimizce çok önemlidir. Bu adayların belirlenmesinde de sizin şahitliğinize ihtiyacımız var. Siz bize doğru isimlere şahitlik edin” talimatı verildi.

ÖZEL YAŞANTIYA DİKKAT

Toplantıda, ilçe başkanlarına kapılarını ve sofralarını daima açık tutmaları, özel yaşantılarına dikkat etmeleri uyarısında bulunuldu. Seçimde aday olmayı düşünen ilçe başkanlarında istifa etmeden önce yönetime mutlaka haber vermeleri gerektiği hatırlatıldı.

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