Seçime değil yenilgiye hazırlık

CHP, Mart 2019'da yapılacak seçime değil seçim sonrasına hazırlanıyor. Adaylık ve ittifak tartışmalarının gölgesinde 24 Haziran'da 9'ncu yenilgisini alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mahalli seçim sonrası hesaplarını yapmaya başladı. CHP'nin mahalli seçimlerde alacağı başarısız sonuçların ardından kendisine karşı yeniden bayrak açılacağından korkan Kılıçdaroğlu, planlarını buna göre yapıyor.

İŞLEMLER BAŞLADI

Bu süreçte ihraç mekanizması Kılıçdaroğlu’nun elindeki en önemli koz olacak. İhraç kartı açılan CHP’de reddedilen olağanüstü kurultay talebine imza veren bazı delegeler için önce kendi bağlı olduğu il ve ilçede disiplin işlemleri başlatılıyor. Bu isimler, "Partinin temel ilkelerine aykırı siyasal çalışmalara ve eylemlere katkıda bulunmak" nedeniyle disipline sevk ediliyor. Ardından bu isimler Genel Merkez'e gelecek ve disiplin işlemleri hızlanacak. Böylece Kılıçdaroğlu yerel seçimler sonrası oluşacak olağanüstü kurultay seslerini engellemiş olacak.

MUHALİFLER DE BEKLİYOR

CHP'de 24 Haziran sonrası başlayan olağanüstü kurultay sesleri, imza sayısının yeterli olmadığını iddia eden Genel Merkez tarafından reddedilmişti. Sonrasında ise yaklaşan yerel seçimler gerekçe gösterilerek olağanüstü kurultayı tartışmaları soğutulup rafa kaldırılmıştı.

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