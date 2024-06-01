"Aile destek yardımı ödemeleri hangi tarihte, bu ay yatacak mı? Aile Destek Programı Haziran ayı e-devlet sorgulama ekranı açıldı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hane başına verilen Aile Destek Programı ödemeleri, 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık olarak hak sahiplerine ödeniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mayıs ayı Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini hesaplara yatırıldığını ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4 milyar TL ödeme yapacaklarını duyurmuştu. Peki, Aile destek yardımı ödemeleri hangi tarihte, bu ay yatacak mı? Aile Destek Programı Haziran ayı e-devlet sorgulama ekranı

AİLE DESTEK YARDIMI YATTI MI?

Mayıs ayı aile destek yardımı 10 Mayıs 2024 tarihinde yatırılmaya başlanmıştı. Haziran ayı ödeme tarihi henüz belli olmadı.

Ancak Haziran ayındaki ödemeler belirlenen rutinde yani 15'ine kadar yatırılması bekleniyor. Ancak bayram nedeniyle ödemeler bu ay erken de yatırılabiliyor. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGIULANIR?

Her ay gerçekleştirilen ödemelerin hesaplara geçip geçmediğini vatandaşlar e-devlet üzerinden görüntüleyebiliyor.

E-DEVLET AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN BİTECEK 2024?