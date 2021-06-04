BM Habitat Başkanı Sharif: Emine Erdoğan'ın himayesindeki Sıfır Atık Projesi'yle herkesin düşüncesini birleştirdi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Yerleşimleri Programı (Habitat) Başkanı Maimunah Mohd Sharif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a, BM-Habitat tarafından, "Waste Wise Cities Global Champion (Atık Alanında Akıllı Şehirler Küresel Şampiyonu)" ödülü verilmesini değerlendirdi.

"Kendisine verilen ödülden gurur duydum"

TRT World'e verdiği röportajda Sharif, Emine Erdoğan'ın ödüle layık görülmesinden onur duyduğunu belirtti. Çevre konularının her zaman savunulması gerektiğini ifade ederek Sharif, "Gençler yarının değil, bugünün lideridir. Bu nedenle onların katılımı çok önemli" dedi.

"Girişim sayesinde herkesin düşüncesi birleşti"

Toplumun tepeden tırnağa her kesiminden insanların birlikte hareket etmesinin önemine işaret eden Sharif, Emine Erdoğan’ın liderliğindeki girişim sayesinde herkesin düşüncesinin bir noktada birleştiğini belirtti. Sharif, "Ancak böyle olursa sürdürülebilir bir yol izlenir. Aksi halde felaket olur" dedi.

REKLAM

"Bir an önce davranış değişikliğine gitmeliyiz"

Atık yönetiminin şehirlerde karşılaşılan en büyük zorluklardan biri olduğunu ifade eden Sharif, "2030 yılına kadar insanların yüzde 70'i şehirlerde yaşayacak ve ortaya bu kişilerin atıkları çıkacak. Bir an önce başlamaz, davranış değişikliğine gitmez ve döngüsel ekonomiyi yaşam tarzımıza katmazsak gezegenimiz, Dünya'mız çöple dolacak ve topraklarımızda çöpe yer yok" diye konuştu.

EKONOMİ Emine Erdoğan, "Sıfır Atık Projesi"ne desteği için UNDP Türkiye'ye teşekkür etti